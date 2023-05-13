10 фото родителей, глядя на которые понимаешь: потому мы их и любим

"Родители приехали ко мне всего на неделю. Они пытались не ложиться спать до 23:00, чтобы встретить меня дома после долгой смены", — Hellhound0nMyTrail.

Фото © Reddit / Hellhound0nMyTrail

"Вчера мой папа женился, а сегодня ему стукнуло 80 лет!" — lateralus1075.

Фото © Reddit / lateralus1075

"Папе исполнилось 58. <...> Он так любит играть в теннис, что я помню, как моя мама раньше говорила: "Ты можешь играть в теннис каждую пятницу, но, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОДНУ ПЯТНИЦУ В МЕСЯЦ ТЫ ДОЛЖЕН ВОДИТЬ МЕНЯ НА СВИДАНИЕ!" Когда увидел торт, он даже пустил скупую мужскую слезу <3", — sejin13.

Фото © Reddit / sejin13

"Мама сходила в гости к принцессе, которую любит с детства, — Белоснежке. Совсем недавно мамуля вышла на пенсию, и это была её первая поездка в "Диснейленд", — Paelidore.

Фото © Reddit / Paelidore

"Мой папа и его приятель", — michaelscott.

Фото © Reddit / michaelscott

"Моя мама потратила несколько часов на то, чтобы разобраться в тормозных колодках, и всё-таки поменяла их сама, потому что ей "не нужен мужик". Не поспоришь", — crusoestudio.

Фото © Reddit / crusoestudio

"Мой папа и кот Архимед, которого он, конечно же, не хотел заводить", — Clayr_Bayr.

"Два мужчины в этом доме передают привет". Фото © Reddit / Clayr_Bayr

"Мама трудилась на передовой во время пандемии CoViD-19. Вот какая футболка теперь у неё есть. Месяцами не видел её такой счастливой", — somenerdnamedtom.

"И вот как я спасла мир". Фото © Reddit / somenerdnamedtom

"Все 70 лет своей жизни папа махал рукой на здоровье, но недавно начал заботиться о себе. За прошлый год сбросил 35 килограммов. Горжусь им как никогда!" — jorel424.

Фото © Reddit / jorel424

"Сказал маме, что сфотографирую, как она готовит печеньки, чтобы потом пересматривать снимки и улыбаться. Она настояла на том, чтобы позировать с лопаткой", — X_PartyPoison_X.