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12 мая, 17:12

"Смотреть всё это противно": "Бурановская бабушка" высказалась о Евровидении

Солистка "Бурановских бабушек": Евровидение стало политизированным и фриковым

Ольга Туктарева, участвовавшая в Евровидении в 2012 году в составе коллектива "Бурановские бабушки", рассказала, почему сейчас ей противно наблюдать за песенным конкурсом.

"Там всё стало политизированным, фриковым. Смотреть это всё противно. Можно сказать, нам повезло, что мы выступали в нормальное время", — высказалась солистка в интервью изданию "Абзац".

Напомним, "Бурановские бабушки", участвуя в конкурсе в 2012 году, заняли второе место. Туктарева считает, что успех коллектива был связан с искренностью исполнения и желанием привлечь внимание.

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VK / "Бурановские бабушки"

Наталья Исакова
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