Суд арестовал имущество Курбана Омарова, но тот уверяет, что у него якобы нет проблем

В беседе с журналистами Харитонов подтвердил, что заблокированные активы Омарова связаны с судебным разбирательством. Однако причины конфликта между ними бизнесмен раскрывать не стал. При этом экс-возлюбленный Бородиной считает, что в финансовом плане у него всё нормально, а информация о блокировке счетов якобы не соответствует действительности. Тем не менее на сайте ФСПП арест на активах Омарова продолжает висеть.