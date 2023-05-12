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12 мая, 20:52

Суд арестовал имущество Курбана Омарова, но тот уверяет, что у него якобы нет проблем

Super.ru: Судебные приставы арестовали имущество бывшего мужа Бородиной

<p>Бывший муж Бородиной с новой возлюбленной Валерией. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/club150810412" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Курбан Омаров</a></p>

Бывший муж Бородиной с новой возлюбленной Валерией. Обложка © vk.com / Курбан Омаров

Приставы арестовали имущество бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова. Как пишет Super.ru, в феврале на него подал в суд предприниматель Егор Харитонов, который ранее занимался производством изделий из дерева.

В беседе с журналистами Харитонов подтвердил, что заблокированные активы Омарова связаны с судебным разбирательством. Однако причины конфликта между ними бизнесмен раскрывать не стал. При этом экс-возлюбленный Бородиной считает, что в финансовом плане у него всё нормально, а информация о блокировке счетов якобы не соответствует действительности. Тем не менее на сайте ФСПП арест на активах Омарова продолжает висеть.

Скриншот с сайта ФССП. Фото © Super.ru

Скриншот с сайта ФССП. Фото © Super.ru

Стоит заметить, что не так давно Омаров рассказывал подписчикам о покупке недвижимости в Дубае для новой возлюбленной на день рождения.

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Ранее Лайф рассказывал, что Курбан Омаров с девушкой засветили в кадре интересный предмет, теперь бывшему Бородиной припоминают старые грехи. Мужчина уже познакомил новую возлюбленную с родителями.


Наталья Исакова
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