Суд арестовал имущество Курбана Омарова, но тот уверяет, что у него якобы нет проблем
Super.ru: Судебные приставы арестовали имущество бывшего мужа Бородиной
Бывший муж Бородиной с новой возлюбленной Валерией. Обложка © vk.com / Курбан Омаров
Приставы арестовали имущество бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова. Как пишет Super.ru, в феврале на него подал в суд предприниматель Егор Харитонов, который ранее занимался производством изделий из дерева.
В беседе с журналистами Харитонов подтвердил, что заблокированные активы Омарова связаны с судебным разбирательством. Однако причины конфликта между ними бизнесмен раскрывать не стал. При этом экс-возлюбленный Бородиной считает, что в финансовом плане у него всё нормально, а информация о блокировке счетов якобы не соответствует действительности. Тем не менее на сайте ФСПП арест на активах Омарова продолжает висеть.
Скриншот с сайта ФССП. Фото © Super.ru
Стоит заметить, что не так давно Омаров рассказывал подписчикам о покупке недвижимости в Дубае для новой возлюбленной на день рождения.
Ранее Лайф рассказывал, что Курбан Омаров с девушкой засветили в кадре интересный предмет, теперь бывшему Бородиной припоминают старые грехи. Мужчина уже познакомил новую возлюбленную с родителями.