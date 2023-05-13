Жизнь с ними — сплошной кошмар: 4 имени самых ленивых мужчин

Если есть мужчины, которые могут превратить жизнь своей дамы в сказку, то обязательно найдутся и такие личности, которые готовы её испортить. Как-то так получилось, что обладатели следующих имён зачастую оказываются никудышными хозяевами, делегирующими все дела женщинам, и просто ленивыми личностями.

Мужское имя Григорий

Тайна мужского имени Григорий и его главные недостатки. Фото © Freepik / master1305

Кавалер, которого назвали благородным именем Григорий, может оказаться в семейной жизни тем ещё лентяем. Но фишка в том, что при знакомстве мужчина не покажется вам таковым. Он такой труднодоступный, потому что вечно пропадает на работе. Но не от того ли и сидит до ночи в офисе, что не успевает справиться с задачами вовремя? К тому же Гриша не считает нужным мыть за собой посуду, собирать носки или запоминать цвет личного полотенца.

Имя Аркадий

Главные минусы жизни с мужчиной по имени Аркадий. Фото © Shutterstock

Ещё один мужчина, который может неприятно удивить свою возлюбленную, когда станет жить с ней вместе. Проблема в том, что Аркадий любит перекладывать ответственность на свою даму. В том числе и домашнюю. То есть партнёр или даже муж не станет помогать в быту, считая, что это чисто "женская обязанность". Аркаша может быть классным любовником и умело флиртовать. Но всё это делается лишь для того, чтобы найти себе вторую мамочку.

Имя Елисей

Почему на Елисея нельзя положиться и каким окажется хозяин с этим именем. Фото © Shutterstock

Елисей тоже не слишком уж будет рад, когда благоверная позвонит и попросит встретить её из магазина с тяжёлыми сумками. Скажем больше, скорее всего, мужчина с этим именем отвлечётся на что-то по пути к шкафу и совсем забудет, что его ждёт жена. В итоге Елисей ещё и начнёт злиться во время обвинений. Всё же он хотел пойти и помочь, просто не успел. Это проблемы женщины, что та нетерпелива. Вот пусть и делает всё сама.

Мужское имя Иван

Главные отрицательные черты мужчины по имени Иван. Фото © Shutterstock