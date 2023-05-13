Еда-убийца: Топ-7 опасных для организма продуктов, которые нужно немедленно убрать из рациона

Знали ли вы, что существуют продукты, которые буквально вытягивают из человека жизненную силу, лишают энергии, вызывают апатию, выгорание, тревогу и депрессию? Если по утрам вам не хочется вставать с кровати, хотя легли достаточно рано и даже выспались, или плачете без повода, любимая работа осточертела, а ведь совсем недавно вы о ней мечтали, то подумайте, возможно, причина лежит прямо на поверхности — нездоровая еда, которая буквально пытается вас убить. Продукты, ворующие энергию, негативно влияют на пищеварение, способствуют появлению лишнего веса, содержат токсины, постепенно угнетающие организм. Все мы в той или иной степени их едим, поэтому сказать твёрдое "нет" сразу не получится. Однако постепенно отказаться от вредностей или хотя бы сократить их употребление до минимума вполне возможно.

1. Кофе

Какие продукты вредят нашему здоровью? Фото © Freepik / arthurhidden

Никто не говорит, что от кофе нужно отказаться сразу и навсегда. В небольших количествах он даже может быть полезен. Но и регулярное употребление крайне негативно сказывается на организме. Да, на короткое время кофе определённо взбодрит. Вот только после этого человек начнёт себя чувствовать ещё хуже, чем было: появится усталость, сонливость. Да и побочных эффектов немало: учащённое сердцебиение, раздражительность, повышенная эмоциональная возбудимость. Хорошенько подумайте, стоит ли оно того? Если пить кофе слишком часто, организм не будет успевать отдыхать и восстанавливаться. Плюс ко всему поддержание водного баланса невероятно важно. А кофе обезвоживает, что не может не сказаться на самочувствии. Заменить этот напиток не так уж и сложно — попробуйте зелёный, фруктовый или гречишный чаи. Вдруг понравится.

2. Жареная еда

Чем опасны для организма жирное мясо и сладости? Фото © Shutterstock

О вреде такой пищи диетологи кричат уже давно. Однако отказаться от жареной курочки с чипсами, картошечки фри и бургеров не так-то легко. Конечно, никто не спорит, что эта еда очень вкусная, но вред, который она может принести, не стоит минутного удовольствия. Во-первых, переработать подобную пищу организму крайне тяжело. Вместо того чтобы зарядиться энергией, человек будет терять её в огромных количествах. Вся она пойдёт на то, чтобы переварить отраву, которой вы снабдили тело. А в итоге вы получите только чувство тяжести, усталости и подавленности. Питание человека должно больше состоять из овощей, а вместо жареных всегда можно есть тушёные или приготовленные на пару блюда.

3. Красное жирное мясо

Аналогичная ситуация складывается с мясом. Баранина, говядина и жирная свинина перевариваются долго и весьма энергозатратно. Птица и рыба требуют куда меньше сил. В красном мясе есть триптофан. Это аминокислота, от которой человек чувствует себя заторможенным и хочет спать. Такой эффект усиливается, если покушать на голодный желудок и добавить тяжёлый гарнир, например рис, картошку или макароны. Лучше всего питаться мясом пару раз в неделю, а крахмалистые продукты заменить на овощи или крупы вроде гречи.

4. Сладости

Какие продукты медленно, но верно убивают наш организм и здоровье? Фото © Freepik / cookie-studio

Эффект от шоколада, тортов, печенья и прочих вкусностей схож с кофейным — сначала человек чувствует бодрость и прилив сил, а затем вялость, упадок и сонливость. Объясняется это просто: от сахара повышается уровень глюкозы в крови, в связи с чем поджелудочная начинает активно вырабатывать инсулин. Когда сахар возвращается в исходное положение, нападает бессилие. А голод возвращается. Чтобы таких качелей не происходило, глюкозу лучше повышать постепенно. Для этого нужно есть фрукты, сухофрукты, мёд, пастилу, натуральный мармелад. Они куда полезнее и при этом очень вкусные.

5. Белый хлеб

Белый хлеб по своей структуре — это переработанные углеводы, повышающие уровень инсулина. Он снижает уровень глюкозы. Жиры в организме накапливаются, и человек чувствует упадок сил. Это не значит, что от хлеба надо полностью отказаться, просто замените белый на цельнозерновой или хлебцы. И лучше им только завтракать, забудьте про бутерброды перед сном.

6. Газированная вода и энергетики

Какие продукты стоит покупать с осторожностью? Фото © Freepik / kues

В этих продуктах, как всем известно, ничего полезного найти нельзя. А вот что там есть: огромное количество сахаров, ароматизаторов, вредных химикатов, консервантов, искусственных подсластителей. Они работают так же, как белый хлеб или сладости. Итогом частого употребления газировки становится постоянная усталость, и это самое невинное. Если злоупотреблять такими напитками, то могут появиться проблемы с сердцем, щитовидкой и пищеварением. Начнётся бессонница. Лучше пейте обычную воду, для вкуса в неё можно добавлять цитрусовые, мяту или имбирь. И организму не навредите, и водный баланс поправите.

7. Соусы

И последнее — это различные магазинные соусы. Они содержат много сахара и консервантов. Что вызывает частые перепады настроения и плохо влияет на пищеварительную систему. Их лучше готовить самостоятельно. Например, делать заготовки на зиму.