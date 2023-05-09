7 мелочей, которые кричат о вашей нездоровой зависимости от еды

Расстройство пищевого поведения — большая проблема, преодолеть которую не так-то просто. Причин для его возникновения несколько. В первую очередь корни этой беды часто произрастают из детства. Неправильное питание в семье закрепляется и сохраняется у человека и во взрослом возрасте. Когда родители награждали ребёнка едой за хорошее поведение, выполненную просьбу, решённую задачу. Или, наоборот, утешали его при помощи вкусняшек. Хвалили за большие порции и ругали за малые. Иногда проблемы с питанием у людей возникают по причине прямо противоположной: от родительской недолюбленности. В таких случаях человек пытается заесть свои проблемы и нехватку внимания. Самое главное — это вовремя осознать, что у вас пищевая зависимость, и принять меры. По каким же признакам можно определить, что человеку нужна помощь?

1. Вы не можете контролировать количество употребляемой пищи

Что такое расстройство пищевого поведения и как с ним бороться? Фото © Freepik / senivpetro

Если человек привык с самого детства успокаиваться при помощи еды, то эта привычка перейдёт с ним и во взрослую жизнь. Любая стрессовая ситуация приведёт к тому, что утешение найдётся на дне тарелки с супом. Что крайне опасно, ведь чувство сытости может притупиться: даже хорошо наевшись, человек будет ощущать голод. Порции постепенно станут расти. А вот остановиться придётся, когда организм уже физически перестанет воспринимать пищу. Например, начнётся тошнота или боль в желудке.

2. Вас постоянно тянет к определённым продуктам

Человек привыкает есть определённые продукты, без которых уже не представляет своей жизни. Отказ от них может вызвать физический дискомфорт, головную боль, даже повышение давления. Употреблять такую пищу зависимому от еды хочется постоянно, даже если он уже сыт. Это вызовет переедание и даже проблемы со здоровьем. Так называемые пищевые триггеры помогают справиться со стрессом, апатией, могут поднять настроение. Опять же, теряется чувство сытости, которое чревато серьёзными последствиями.

3. Вы то и дело ищете предлоги, чтобы сорваться с диеты

Как победить своих пищевых демонов и научиться есть правильно? Фото © Freepik

Проблемы на работе, плохое настроение, ссора с близкимм — да в принципе что угодно. Разве вы, любимый, не заслужили награды в этот столь тяжёлый момент? Конечно же, да. Так говорит себе человек каждый раз, съедая запрещённый продукт. Но справиться с этим с лёгкостью не получится. Надо или постараться взять себя в руки и отказаться полностью, или же обратиться за помощью. Необязательно даже спешить к психологу, диетологу или другому специалисту. Можно найти друга со схожей проблемой и заняться взаимным контролем. Если, конечно, проблема ещё не дошла до стадии невозврата.

4. У вас непреходящее чувство вины

Срыв за срывом вызывает непреходящее чувство вины. Оно и понятно. Вечером вы даёте обещания, но уже наутро их нарушаете. Это влечёт за собой ещё более страшные последствия. Человек начинает корить себя за неспособность держать слово и выдумывать разные наказания. По сути, он запрещает себе любые радости жизни, кроме единственно нужной — еды. Лучше от этого не становится, а только наоборот.

5. Вы не можете ни о чём думать, кроме еды

Все ваши мысли только об одном — вкусном обеде. Фото © Freepik / drobotdean

У наркомана без дозы случается ломка, а что у зависимого от еды без любимого продукта? Да, к сожалению, реакция организма та же. Человек так сильно хочет добыть желанную им пищу, что просто сходит с ума. Не может настроиться ни на что, кроме одной-единственной мысли — где и как можно скорее добыть родную сердцу вкусняшку. Такие мысли мешают работать или, например, учиться. Теряется концентрация, и всё валится из рук.

6. Ваши шкафы ломятся от спрятанной еды

Может, это и звучит смешно, но является серьёзной проблемой. Человек с пищевым расстройством часто стыдится своей зависимости, поэтому его поведение на публику и наедине с самим собой может кардинально различаться. Например, он может есть ночью втайне от других, когда все спят, а после ещё и уничтожать следы своего "преступления". Или есть на ходу, пока никто из родных не видит: возможно, по дороге домой. В гостях и на мероприятиях такая персона всегда накладывает себе немного, хотя обычно съедает в несколько раз больше. Следует также проверить и машину такого персонажа — там наверняка заныкана пара-тройка пакетиков всяких вредностей.

7. Вы отказываетесь признавать проблему

Ваше здоровье важнее всего. Помните об этом. Фото © Freepik / wayhomestudio

Пожалуй, это самая большая беда. Переедание, неправильный приём пищи и всё остальное влияют не только на фигуру человека, но и на его здоровье. В конце концов бесконтрольное пожирание не может не сказаться на состоянии вашего организма. Сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые болезни — далеко не весь список проблем, которые могут возникнуть на фоне пищевого расстройства. При этом, даже осознавая ситуацию, человек отказывается что-либо менять в своей жизни. Справиться без помощи специалиста в таком случае становится не так уж и просто.

Как справиться с проблемой пищевой зависимости?

Конечно, это непростой путь, но каждому под силу его пройти. Наша жизнь непростая, да и каждый человек в мире как будто родился для того, чтобы расстраивать вас. Но повлиять на уровень своего стресса всё же возможно. Для начала специалисты советуют сменить обстановку, попытаться меньше нервничать, научиться расслабляться не только при помощи еды, но и другими методами. Во-вторых, попытайтесь создать такие условия вокруг себя, когда съесть много просто невозможно. Например, не садитесь есть в одиночестве или перед телевизором, пусть с вами будет собеседник, на общение с которым уйдёт больше времени, чем на поглощение еды, и вы раньше ощутите сытость. Попытайтесь постепенно заменять одни продукты другими: вместо вредных сухариков съешьте кусочек цельнозернового хлеба, чипсов и картофеля — некрахмалистые овощи, крупы и тому подобное.