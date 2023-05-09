6 вещей, которые превратят любую женщину в тётку-торгашку с рынка

Каждая девушка в любом возрасте хочет выглядеть молодо, модно и красиво. Вот только далеко не у всех это получается — подобрать правильную одежду и очаровать всех вокруг довольно сложно. Иногда всего одна деталь добавляет вам десяток лет или напрочь убивает весь образ, превращая его в не пойми что. Рассказываем, что нельзя носить, если не хотите выглядеть безвкусной молодящейся старухой.

1. Бесформенная одежда

Снимите это немедленно: Какая одежда старит девушку? Фото © Shutterstock

Стиль "я надела мешок из-под картошки и пошла", поверьте, не идёт никому. Даже полненьким девушкам следует помнить, что вещи необходимо выбирать со вкусом и по фигуре. Они должны стройнить, а не наоборот — превращать даже худышек в расплывшееся нечто. Длинные балахоны в пол, мешкообразные платья, перебор складок и карманов — всё это строго запрещено. Такая одежда не для молодых и красивых, а для базарных торговок, чтобы удобнее было работать да выручку по карманам рассовывать.

2. Трикотажные кофточки на пуговках

Ну, может, кого-то образ училки и заводит, но, уверяю вас, только сексуальной. Строгая бабулька с пучком на голове в вечной кофточке на пуговках никому не нравится. А именно так вы и будете выглядеть, если наденете этот элемент гардероба. Сейчас, конечно, существует множество новых и якобы модных моделей. Нет. Всё ложь. Может, они и новые, но вот модные — большой вопрос. Да, смотреться со временем лучше не стали.

3. Неправильные модели колготок

Какие колготки уродуют женские ноги? Фото © Shutterstock

Многие модницы бегут за трендами и предпочитают популярные сейчас ажурные модели. Не надо. Они не идут вообще никому. Выглядят смешно и, откровенно говоря, по-старушечьи. Такой же эффект вызывают блестящие телесные колготки. Вы помните, что сейчас не 90-е? А когда на вас эта лоснящаяся кожура от сосиски, то окружающие думают, что вы её сохранили прямиком с тех времён. Выкинуть также следует колготки, имитирующие чулки. Не знаем, что за больной разум их придумал, но им место уже на помойке. Хотите выглядеть так, словно носите чулки? Носите чулки!

4. Диванные принты

Если расцветка вашего дивана и платья совпадает, значит, одно из них надо выбросить. И это не ваша мебель. Как ни крути, а выставить привлекательно и свежо такую одежду не получится. Поэтому настоятельно советуем: выбирайте классические цвета. Их легче сочетать, а небольшой аксессуар всегда сможет добавить образу пикантности.

5. Бижутерия

Какую бижутерию следует носить, чтобы не выглядеть старше своих лет? Фото © Freepik / wayhomestudio

Нет, мы не хотим сказать, что от неё нужно избавиться совсем. Может, только от некоторой. Например, бусы из бабушкиной шкатулки уж точно пора если и оставить, то как память о дорогом человеке, но не как модный аксессуар. Во-первых, потому что он уже лет 50 как вышел из моды, а во-вторых, делает вас похожей на вашу бабушку. И не в лучшем значении этих слов. Бусы реально старят. Так же, как и переизбыток бижутерии вообще. Надеть на себя всего да побольше — не менее плохой вариант. Всё должно быть в меру. Если только вы не Филипп Киркоров.

6. Низкий толстый каблук

Никто не спорит, что он очень удобен, но вот насколько это модно и красиво? Всем известно, что обувь может как удлинить визуально очаровательные женские ножки, так и беспощадно обрезать. Широкий каблук — один из таких. Он уродует и укорачивает ноги. Именно такую обувь называют "бабушкиной". Выберите тонкий каблучок или даже шпильку. Они, наоборот, визуально удлиняют ножки и делают их стройнее. Забудьте вы уже об этих старомодных башмаках.