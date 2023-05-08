А какой из пушистиков вы?: Нейросеть нарядила котиков в спецкостюмы и отправила на работу

Помните потрясающий фильм "Планета обезьян"? Там ещё братья наши меньшие говорили, носили одежду, работали, да и вообще вели себя как люди. Сделавший подобный запрос нейросети Midjourney, видимо, страстно желал оказаться на такой планете, только с котиками. И искусственный интеллект его просьбу выполнил на отлично, надев на очаровательных пушистиков костюмы разных профессий.

Кот-военный и кот-пожарный по версии нейросети. Фото © T.me / Нейросеть видит

Первый пушистик с крайне серьёзной мордочкой красуется в форме высшего офицерского звания. А судя по её зелёному цвету, служит он в полевых войсках одной из европейских стран. И, похоже, в XIX веке. Ну, от этого он только красивее. А как же ему идёт мундир!

Второй очаровашка — американский пожарный. Жёлтая каска, спецформа, огонь за спиной — всё на месте. Так и кажется, что сейчас этот смельчак с храбрым героическим взглядом бросится в самое пекло и всех спасёт: котов, кошек, котят и их домашних животных — людей.

Нейросеть Midjourney нарисовала кота-учёного и кота-капитана. Фото © T.me / Нейросеть видит

Этого красавчика нейросеть представила в образе учёного. Колбы, пробирки, научное оборудование и белый халат… пушистый. Ну и как же кот науки может обойтись без тяжёлых круглых очков? Судя по всему, ещё пара минут — и свершится новое открытие.

Шум волн, тёплый бриз в лицо — идеальная погода, чтобы отправиться в плавание. Синяя куртка, красный шарф, неизменная белая капитанская фуражка и, конечно, трубка во рту. Всё готово, теперь можно и в море.

Вот так нейросеть видит кота – банковского сотрудника и кота-врача. Фото © T.me / Нейросеть видит

А этот красавчик, по мнению нейросети Midjourney, должно быть, банковский клерк. На шее галстук, суровая мордочка. Из-за сидячей работы пара-тройка лишних килограммов. Документы, компьютер и старый кассовый аппарат на столе. Эх, тяжела же жизнь офисного планктона!