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8 мая, 12:00

А какой из пушистиков вы?: Нейросеть нарядила котиков в спецкостюмы и отправила на работу

Нейросеть Midjourney представила милых и забавных котиков в образах профессионалов своего дела из разных сфер. И на это стоит посмотреть.

<p>Обложка © <a href="https://t.me/neyroset_vidit/4171" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / Нейросеть видит</a></p>

Обложка © T.me / Нейросеть видит

Помните потрясающий фильм "Планета обезьян"? Там ещё братья наши меньшие говорили, носили одежду, работали, да и вообще вели себя как люди. Сделавший подобный запрос нейросети Midjourney, видимо, страстно желал оказаться на такой планете, только с котиками. И искусственный интеллект его просьбу выполнил на отлично, надев на очаровательных пушистиков костюмы разных профессий.

Кот-военный и кот-пожарный по версии нейросети. Фото © T.me / Нейросеть видит

Кот-военный и кот-пожарный по версии нейросети. Фото © T.me / Нейросеть видит

Первый пушистик с крайне серьёзной мордочкой красуется в форме высшего офицерского звания. А судя по её зелёному цвету, служит он в полевых войсках одной из европейских стран. И, похоже, в XIX веке. Ну, от этого он только красивее. А как же ему идёт мундир!

Второй очаровашка — американский пожарный. Жёлтая каска, спецформа, огонь за спиной — всё на месте. Так и кажется, что сейчас этот смельчак с храбрым героическим взглядом бросится в самое пекло и всех спасёт: котов, кошек, котят и их домашних животных — людей.

Нейросеть Midjourney нарисовала кота-учёного и кота-капитана. Фото © T.me / Нейросеть видит

Нейросеть Midjourney нарисовала кота-учёного и кота-капитана. Фото © T.me / Нейросеть видит

Этого красавчика нейросеть представила в образе учёного. Колбы, пробирки, научное оборудование и белый халат… пушистый. Ну и как же кот науки может обойтись без тяжёлых круглых очков? Судя по всему, ещё пара минут — и свершится новое открытие.

Шум волн, тёплый бриз в лицо — идеальная погода, чтобы отправиться в плавание. Синяя куртка, красный шарф, неизменная белая капитанская фуражка и, конечно, трубка во рту. Всё готово, теперь можно и в море.

Вот так нейросеть видит кота – банковского сотрудника и кота-врача. Фото © T.me / Нейросеть видит

Вот так нейросеть видит кота – банковского сотрудника и кота-врача. Фото © T.me / Нейросеть видит

А этот красавчик, по мнению нейросети Midjourney, должно быть, банковский клерк. На шее галстук, суровая мордочка. Из-за сидячей работы пара-тройка лишних килограммов. Документы, компьютер и старый кассовый аппарат на столе. Эх, тяжела же жизнь офисного планктона!

Ещё один умнейший представитель планеты котиков — доктор Котов. Опытный, интеллигентный врач в белом халате, очках и со стетоскопом на шее поможет любому нуждающемуся.

Midjourney — нейросеть, всё больше поражающая своим умением воплощать даже самые смелые идеи в жизнь. Раньше она рисовала для нас смешных и толстеньких животных, гостиные, в которых могли бы жить знаменитости из прошлого века, и героев советских фильмов в модной одежде от Balenciaga. Недавно показала, как бы выглядели персонажи "Бременских музыкантов" в реальной жизни. С каждым разом ИИ всё больше радует нас своим прогрессом и вдохновляет. Ждём, что будет дальше. Надеемся, она не захватит мир.

Нейросеть нарисовала славянских языческих богов, и от их образов хочется трепетать

Нейросеть нарисовала славянских языческих богов, и от их образов хочется трепетать

Екатерина Селиванова
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