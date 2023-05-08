Какие напитки и вкусняшки ни в коем случае нельзя диабетикам
Диабет накладывает серьёзные ограничения на жизнь людей, многие вынуждены отказаться от своих любимых вкусняшек. Но также многие забывают, что всему можно найти замену. Иногда вполне приличную.
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Диабет — серьёзное заболевание, которое требует от пациентов строгой диеты. В особенности когда дело касается выбора напитков и десертов. Некоторые продукты сильно повышают уровень сахара в крови, что может привести к осложнениям заболевания. Рассмотрим пять продуктов, которые нельзя есть диабетикам, и предложим здоровые заменители для каждого из них.
! Нужно отметить, что, несмотря на общий диагноз, ситуация у каждого человека с сахарным диабетом может отличаться! Проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем вносить любые изменения в свой рацион!
1. Сладкие газированные напитки
Что нельзя есть при диабете? Фото © Freepik / garetsvisual
Сладкие газированные напитки — это настоящая бомба для диабетиков. Они содержат огромное количество сахара, который быстро всасывается в кровь, вызывая резкий подъём уровня глюкозы. Вместо этого диабетикам следует употреблять безалкогольные напитки без сахара или воду с ломтиком лимона или лайма.
2. Конфеты и сладости
Конфеты, пирожные, печенье и другие сладости содержат много сахара и быстрых углеводов. Они быстро увеличивают уровень глюкозы в крови и могут привести к сильному подъёму сахара. Сладости можно заменить на фрукты, орехи или сухофрукты.
3. Алкоголь
Чем заменить сладости диабетикам? Фото © Freepik / shurkin-son
Алкоголь может повысить уровень глюкозы в крови и привести к гипогликемии. Особенно опасно употреблять спиртные напитки на голодный желудок или если уровень глюкозы в крови уже снижен. Вместо алкоголя в свой рацион лучше добавить безалкогольные напитки или маленькие порции сухого вина.
4. Соки
Соки содержат много сахара, который быстро всасывается в кровь, вызывая резкий подъём уровня глюкозы. Даже натуральные, они содержат много фруктозы, которая также может повысить сахар в крови. Вместо пакетированных соков из магазина диабетикам следует употреблять воду с ломтиком лимона или лайма, свежевыжатые овощные соки или компоты без сахара.
5. Белый хлеб и другие продукты из пшеницы
Какие продукты опасно есть людям с диабетом? Фото © Freepik / pvproductions
Продукты из белого хлеба, булочки, печенье, паста и другие изделия из пшеничной муки содержат быстрые углеводы, которые быстро всасываются в кровь, вызывая резкий подъём уровня глюкозы. Такой хлеб нужно заменить на продукты из цельнозерновой муки — хлеб из цельного зерна, овсянку или кукурузную кашу. Они содержат медленные углеводы, которые постепенно всасываются в кровь, предотвращая резкий подъём уровня глюкозы.
Кроме того, диабетикам стоит избегать фастфуда, жареной и жирной пищи, копчёностей, кетчупа и других соусов, которые могут содержать много сахара и соли. Вместо этого людям следует употреблять пищу с низким гликемическим индексом, такую как овощи, белок, здоровые жиры — оливковое масло, орехи и семена.