Россиянам перечислили симптомы, указывающие на углеводное похмелье

Если человек постоянно позволяет себе есть слишком много сладостей, он рискует нарушить работу организма, что со временем приведёт к недомоганию, называемому углеводным похмельем. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.

По её словам, врачи рекомендуют включать в рацион не более 50 граммов сладостей в сутки, так как регулярное повышение этой нормы может стать причиной углеводного похмелья. Первый его симптом — ухудшение настроения, появление агрессии, раздражительности или подавленности. Может возникать головная боль, переутомляемость, тремор рук. Если в этом состоянии съесть конфетку, симптомы исчезают на час-полтора. В итоге человеку ничего не остаётся, как поддерживать хорошее настроение, поедая сладости.

"Большое количество сладостей нарушает реологию желчи, и это негативно влияет на метаболизм углеводов. В организме может возникнуть хроническое воспаление: то есть могут быть воспаления со стороны суставов, органов пищеварения. Это ведёт в том числе к дисбиозу кишечника. Кроме того, когда человек ест много сладкого, у него формируется инсулинорезистентность", — заключила Жаровская.