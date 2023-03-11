Доктор Мясников перечислил утренние симптомы проблем со здоровьем

Если вы проснулись и почувствовали неладное, первым делом стоит подойти к зеркалу и приглядеться к своему лицу в отражении. Асимметричность его черт и невозможность закрыть оба глаза могут говорить об инсульте или защемлении лицевого нерва, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Надо обязательно посмотреть, погримасничать, язык вытянуть, взглянуть на его цвет", — пояснил он в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

Также медик предупредил, что длительная скованность в ногах и руках после пробуждения может говорить о развитии ревматоидного артрита. Помимо этого, тревогу стоит забить, если заметили кровь в моче, чёрный стул и стул с кровью.