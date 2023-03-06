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6 марта, 09:17

Учёные назвали симптом, сбивающий с толку при диагностике инсульта

Медики рассказали, что тошнота и рвота могут говорить об инсульте

Инсульт считается опасным заболеванием из-за позднего диагностирования, однако наш организм подаёт сигналы, которые помогут выявить болезнь на ранней стадии, главное — их не игнорировать. Об этом пишет польский портал Onet Kobieta.

К инсульту приводит прекращение кровоснабжения мозговых артерий, что происходит из-за закупорки артерии сгустком крови или когда сосуды в головном мозге лопаются, вызывая кровоизлияние, напоминается в публикации. Как правило, болезнь легко вычислить по изменившейся мимике у пациента, онемении одной руки и нарушениям речи, но есть и неочевидные признаки инсульта.

"Среди чрезвычайно часто игнорируемых и сбивающих с толку симптомов — внезапная рвота и тошнота", предупреждают врачи.

В статье отмечается, что также нетипичные симптомы недуга — это потеря координации, неуверенная походка, головокружение, проблемы с периферическим зрением, онемение и покалывания в одной стороне тела. Для профилактики инсульта следует вести здоровый образ жизни, следить за давлением и весом, отказаться от вредных привычек, а также придерживаться правильного питания.

Врач объяснил, чем повышенное давление опаснее пониженного

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Ранее Лайф писал, что чаще всего инфаркты и инсульты происходят ближе к утру, потому что в организме начинается продукция гормонов, повышается давление.

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Татьяна Миссуми
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