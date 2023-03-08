Россиянам перечислили симптомы приближающегося инфаркта миокарда

Боль в сердце, сопровождающаяся потоотделением, снижением давления или слабостью, может говорить о приближающемся инфаркте. Об этом рассказал в беседе с Лайфом терапевт, кардиолог "СМ-клиники" Рустем Османов.

По словам специалиста, инфаркт миокарда — это острое состояние, которое возникает из-за сужения сердечной артерии, в результате чего кислород не поступает и нарушается работа сердца. Наиболее частыми причинами заболевания являются атеросклеротическое поражение сосудов из-за повышения уровня холестерина, тромбоз коронарных артерий, спазм сосудов органа на фоне резкого повышения артериального давления, снижения уровня гемоглобина, сахарного диабета, курение и так далее.

"Какие симптомы должны насторожить и предупредить о приближающемся инфаркте миокарда? В первую очередь — боль в области грудной клетки. Боль может появиться быстро, резко, может быть продолжительной, сопровождающейся потоотделением, слабостью, головокружением, снижением давления", — рассказал Османов.

К симптомам он также отнёс боли в области сердца, за грудиной (когда "человек придерживает сжатым кулаком"), которые могут отдавать в левую руку, подлопаточную область или нижнюю челюсть. По словам врача, при сердечной боли также может побледнеть кожа, присутствует страх, бывает рвота. Ещё одним признаком инфаркта является недостаток воздуха.

При таких симптомах необходимо срочно вызвать скорую помощь, затем создать покой, принять удобное положение, но сидя с чуть приподнятыми вверх и согнутыми в коленях ногами. Также следует расстегнуть одежду и обеспечить доступ свежего воздуха, заключил кардиолог.