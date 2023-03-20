Доктор Мясников предупредил об опасных последствиях употребления виноградного сока

"Возьмём здорового человека с факторами риска для диабета: виноград сам по себе, как и ряд других фруктов и ягод, может снимать у него риски перехода в диабет, а виноградный сок уже нет — он увеличивает риски", — сказал Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".