Доктор Мясников предупредил об опасных последствиях употребления виноградного сока
Доктор Мясников назвал виноградный сок напитком, увеличивающим риск развития диабета
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Употребление виноградного сока повышает риск развития сахарного диабета. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"Возьмём здорового человека с факторами риска для диабета: виноград сам по себе, как и ряд других фруктов и ягод, может снимать у него риски перехода в диабет, а виноградный сок уже нет — он увеличивает риски", — сказал Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".
Доктор пояснил, что диабет II типа вызывает не сахар, а наследственная предрасположенность и многие другие факторы, например, такие как избыток калорий и переедание.
Ранее врачи назвали четыре признака, по которым можно распознать диабет. В случае их наличия специалисты советуют не дожидаться осложнений и обратиться за медицинской помощью.