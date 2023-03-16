Названы четыре признака, по которым можно распознать диабет

Высокий уровень сахара — это первый признак развития диабета, поджелудочная железа перестаёт вырабатывать достаточное количество инсулина. Пациенты с лишним весом, наследственной предрасположенностью или высоким давлением чаще всего подвержены риску гипергликемии, но, если выявить болезнь на ранней стадии, шансы на лечение выше, пишет издание Onet.

Первый симптом — чрезмерная жажда. Высокий уровень сахара в крови вызывает обезвоживание клеток, которые потребляют глюкозу для метаболизма питательных веществ и превращения её в энергию. Человек ощущает сухость во рту, даже когда не хочет пить.

Второй — полиурия. Когда наш организм потребляет оптимальное количество сахара, то почки должны поглощать его из первичной мочи. Если же уровень глюкозы зашкаливает, то этого не происходит, и пациент вынужден часто ходить в туалет.

Третий — сухость кожи, которая не просто теряет влагу, но и свой прежний здоровый вид. Например, происходит быстрое старение, возникают морщины, а также человек начинает замечать прыщи на лице, хотя ранее не страдал от такого недуга. Всё это следствие ухудшения работы иммунной системы, вызванное гипергликемией.

Четвёртый — нарушение зрения. Из наиболее частых жалоб — нечёткое изображение, размытость контуров при взгляде вдаль и даже трудности с распознаванием цветов. Зачастую проблемы глаз сопровождаются головными болями.

Врачи советуют не откладывать визит в больницу в случае наличия подобных признаков и не дожидаться осложнений. Возможно, придётся пересмотреть рацион питания и уделить время физической активности.