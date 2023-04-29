Проблема глубоко: 8 причин запаха ацетона изо рта

Запах из рта — довольно распространённая проблема, с которой сталкивался хоть раз каждый. Наиболее частой его причиной является несоблюдение гигиены полости рта или хронические заболевания ЛОР-органов. При этом специфический запах, например запах ацетона, может быть связан с рядом заболеваний, требующих обязательной консультации врача. Об этом в беседе с Лайфом рассказала терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

"Одной из наиболее распространённых причин запаха ацетона из рта является сахарный диабет. Наличие запаха ацетона изо рта может быть первым признаком сахарного диабета, а также декомпенсации уже существующего заболевания. Данное состояние требует обязательной консультации эндокринолога", — подчеркнула медик.

Ещё одной причиной такого запаха является нарушение питание, связанное с преобладанием в рационе пищи с высоким содержанием жиров и белков, а также длительное голодание. По словам Тимощенко, одной из самых популярных диет, способствующих появлению запаха ацетона из рта, является кетодиета с высоким содержанием жиров.

Появлением запаха ацетона также могут сопровождаться некоторые заболевания почек и инфекции мочевыводящих путей, а также ряд заболеваний печени особенно при выраженном нарушении печёночного метаболизма. Кроме того, ацетоновый запах изо рта наблюдается при проблемах со щитовидной железой, в частности тиреотоксикозе. Помимо этого слабый запах этого вещества может проявляться в активный период острых инфекций с выраженной интоксикацией.

"Запах ацетона изо рта может появляться у беременных женщин в период токсикоза. Он, как правило, связан с недостаточным питанием, ограничением приёмов пищи в связи с возникающей тошнотой и рвотой", — пояснила эксперт.

Тимощенко заключила, что данный симптом является неблагоприятным симптомом, требующим обязательной консультации врача для исключения причины. Игнорировать этот признак и маскировать его не рекомендуется, ведь это может быть причиной развития тяжелых осложнений.