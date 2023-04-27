Названо 4 причины сдвига зубов и смещения челюсти, которые убивают улыбку

Существует много причин, при которых зубы начинают двигаться. Одна из них — это наличие зубов мудрости, так как у современного человека просто нет для них места в челюстях. О способах лечения недуга рассказала Лайфу ортодонт стоматологической клиники ProDent Concept Виктория Бриштен.

"По мере роста зачатков зубов мудрости в объёме, развития корней и дальнейшего прорезывания, они вызывают изменение наклона других зубов в зубном ряду, что влечёт за собой изменение положения зубов, особенно фронтальных, а также приводит к аномалии прикуса", — отметила медик.

По её словам, пациенты часто говорят, что до прорезывания зубов мудрости у них не было проблем с прикусом. К способам борьбы относятся удаление "восьмёрок" и проведение ортодонтического лечения. Стоматолог добавила, что при удалении зачатков зубов мудрости у 9–10-летних детей, то есть до начала их прорезывания, значительно снижается вероятность формирования неправильного прикуса.

"Перемещение зубов в зубном ряду также может быть спровоцировано ранее утраченным зубом или даже несколькими. В этом случае в зубном ряду формируются пустоты, которые соседние зубы пытаются заполнить, наклоняясь и мигрируя в область удалённого зуба", — продолжила доктор.

Это приводит к изменению положения зубов, выраженным деформациям прикуса, невозможности провести качественное протезирование и, как следствие, смещению нижней челюсти и развитию дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Способ лечения — своевременная имплантация и протезирование утраченных зубов.

"Ещё одной причиной перемещения зубов могут быть заболевания пародонта, то есть тканей, которые окружают зуб. Зубодёсневые отложения вызывают воспалительные процессы в десне, которые быстро поражают затем и другие ткани, в том числе и костную, и связочный аппарат зуба", — сказала собеседница Лайфа.

В этом случае связка зуба разрушается, а костная ткань заменяется грануляционной, из-за чего возникает патологическая подвижность и зубы смещаются в разных направлениях. Чтобы не допустить этого, нужно правильно ухаживать за полостью рта и своевременно посещать пародонтолога.

"Наличие аномалий прикуса или ранее неправильно проведённое ортодонтическое лечение также могут стать причиной смещения зубов. В этом случае следует обратиться к ортодонту для проведения ортодонтического лечения", — отметила Бриштен.