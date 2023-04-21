Родителям объяснили, почему ребёнка нужно вести к стоматологу с первого зуба

Родителям малышей не стоит тянуть с походом к стоматологу, лучше познакомить его со специалистом уже с первого прорезавшегося зуба. На приёме врач расскажет, как правильно за ним ухаживать и какую диету соблюдать, чтобы избежать кариеса. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала стоматолог-терапевт Надежда Афанасьева.

"Если говорить о приучении к стоматологу, делать это нужно где-то с полутора-двух лет. Нужно регулярно — каждые три месяца — приводить на осмотры", — отметила специалист.

Как пояснила врач, у детей ситуация с состоянием зубов крайне изменчива, ведь морфология совсем не такая, как у взрослых. В молочных зубах, а также постоянных, которые не до конца сформировались, процессы развиваются очень быстро, поэтому кариес может появиться уже в течение месяца. Также стоит отметить и психологический момент: ранние визиты к стоматологу помогут уже с малого возраста привыкнуть к специалисту.