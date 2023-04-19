Стоматолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя лечить зубы "во сне"

Во многих стоматологиях сегодня предлагают процедуру лечения зубов во сне. Пациенту дают лёгкий наркоз, а просыпается он уже с голливудской улыбкой. Если "фронт работы" во рту большой, время поджимает или у человека паническая боязнь дантистов, это может стать неплохим вариантом. Однако у процедуры есть и противопоказания, о которых нашим коллегам из АиФ рассказала врач-стоматолог, доцент кафедры обезболивания в стоматологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова Наталия Анисимова.

Самое грозное из осложнений общего ингаляционного наркоза — злокачественная гипертермия. Так врачи называют негативную, часто смертельную реакцию со стороны скелетных мышц на ингаляционные анестетики. Проявляется она так: повышение температуры тела, тахикардия, ригидность (спазм) мышц, а при отсутствии лечения клетки организма могут начать разрушаться, что грозит пациенту летальным исходом.

"Злокачественная гипертермия — редкий синдром, имеющий наследственный характер. Согласно зарубежной статистике, частота развития такой реакции колеблется от 1:5000 до 1:100000 анестезий. А соответствующая генетическая предрасположенность составляет 1 на 3000–8500 человек", — говорит Анисимова.

Насторожить также должны случаи смерти от наркоза в семье. Кроме того, лучше отказаться от процедуры, если при физической активности вы слишком быстро устаёте, если у вас бывают потеря сознания или резкое головокружение после пары чашек кофе. Если у вас наблюдаются спонтанные судороги, мышечная слабость или вы страдаете косоглазием, лечение зубов во сне вам тоже не показано. Есть и более тяжёлые сопутствующие диагнозы, которые не совместимы с наркозом. Например, болезнь центрального стержня, синдром King-Denborough, мышечная дистрофия Duchenne и Fukuyama.