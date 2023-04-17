Стоматологи лишили россиянку 23 здоровых зубов и ввергли её в жуткие мучения

В Самаре стоматологи за три года удалили пациентке 23 зуба, но она сочла, что в этом не было необходимости, и теперь требует взыскать с врачей 400 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Куйбышевского районного суда.

Женщина обратилась в Самарскую областную клиническую стоматологическую клинику в 2019 году из-за разрушавшейся коронки. Там её убедили, что нужно удалить в общей сложности 23 зуба и поставить искусственные, хотя, по словам пациентки, они совсем не болели. Женщине пообещали, что как минимум 10 лет у неё не будет никаких зубных проблем.

"В ноябре 2019 года пациентка заключила с клиникой договор на оказание медицинских услуг. Для женщины изготовили коронку и два мостовидных протеза из металлокерамики на общую сумму в 86 тысяч рублей. Также стороны заключили ещё один договор — на изготовление специального протеза нижней челюсти", — указано в судебных материалах.

После операции состояние женщины резко ухудшилось, дёсны начали кровоточить и болеть, во рту появились язвы и раны, а жевать стало невозможно. Врачи отшлифовали протезы и решили заменить удалённые зубы имплантатами. Для этого были привлечены специалисты клиники "РЖД-Медицина". Но и тут возникли проблемы, всё это не приживалось во рту пациентки и отторгалось: ей было сложно открывать рот, а протез крошился.

Женщина обратилась в суд в прошлом году, но проиграла. Экспертиза не нашла нарушений в действиях медиков, а пациентка якобы виновата, что сама одобрила удаление зубов ради протезов. Пострадавшая обжаловала решение, и новое заседание пройдёт в конце апреля.