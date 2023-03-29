В Подмосковье задержан фельдшер частной скорой, высадивший задыхавшегося ребёнка
Следователи задержали в подмосковном Видном 52-летнего сотрудника частной скорой, который ранее отказался везти в больницу ребёнка. Медика подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и покушении на мошенничество в крупном размере.
В Подмосковье задержан фельдшер частной скорой, высадивший задыхавшегося ребёнка. Видео © СК РФ
"По данным следствия, 11 марта 2023 года подозреваемый, являясь врачом частной медицинской организации, в период оказания экстренной медицинской помощи ребёнку на автомобиле скорой на коммерческой основе потребовал от матери мальчика выплатить дополнительные денежные средства свыше ранее уплаченной суммы за оказание данной услуги. Не получив оговорённую им сумму в полном объёме, попросил женщину и ребёнка выйти из автомобиля", — добавили в СК.
Лайф напоминает, что в Подмосковье фельдшер частной скорой помощи выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. По словам родителей мальчика, медработник требовал заплатить ему 100 тысяч рублей. После публикации Лайфа глава Минздрава поручил Росздравнадзору провести проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. При этом жена фельдшера назвала обвинения клеветой и заявила о намерении подать в суд на семью мальчика.
СК РФ