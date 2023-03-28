Мальчик, которого высадили из частной скорой, обратился к скандальному фельдшеру
Мальчик, которого высадил фельдшер частной скорой, рассказал, что испугался за свою жизнь
13-летний мальчик, которого сотрудники частной скорой в Подмосковье отказались везти в больницу, признался, что после требования фельдшера "доплатить или выйти" ему стало хуже. В беседе с SHOT подросток признался, что в тот момент продолжал задыхаться и испугался за свою жизнь.
"Он остановился, чтоб проверить цену, увидел 30 тысяч. Сказал, либо мама и папа платят ещё 70 тысяч, либо он сейчас развернётся и оставит нас на улице", — рассказал подросток.
Пассажир частной скорой в Подмосковье рассказал, что чувствовал, когда его высадил фельдшер. Видео © Telegram / SHOT
Во время инцидента мальчик подумал, что, оставшись на улице, он замёрзнет. Сейчас ребёнок в порядке, говорит, что чувствует себя намного лучше.
"Яковенко, действительно ли тебе 70 тысяч дороже жизни ребёнка?" — обратился школьник к фельдшеру.
Лайф напоминает, что в Подмосковье фельдшер частной скорой помощи выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. По словам родителей мальчика, медработник требовал заплатить ему 100 тысяч рублей. После публикации Лайфа глава Минздрава поручил Росздравнадзору провести проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, из-за этого скандала там предложили ужесточить требования к частным скорым.
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