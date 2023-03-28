Мальчик, которого высадили из частной скорой, обратился к скандальному фельдшеру

13-летний мальчик, которого сотрудники частной скорой в Подмосковье отказались везти в больницу, признался, что после требования фельдшера "доплатить или выйти" ему стало хуже. В беседе с SHOT подросток признался, что в тот момент продолжал задыхаться и испугался за свою жизнь.

"Он остановился, чтоб проверить цену, увидел 30 тысяч. Сказал, либо мама и папа платят ещё 70 тысяч, либо он сейчас развернётся и оставит нас на улице", — рассказал подросток.

Пассажир частной скорой в Подмосковье рассказал, что чувствовал, когда его высадил фельдшер. Видео © Telegram / SHOT

Во время инцидента мальчик подумал, что, оставшись на улице, он замёрзнет. Сейчас ребёнок в порядке, говорит, что чувствует себя намного лучше.