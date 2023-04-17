3 причины навсегда отказаться от зубочисток

Для очистки зубов от остатков пищи следует использовать зубную нить, заявил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев. По его словам, привычные многим зубочистки способны навредить дёснам.

"Зубной нитью мы вычищаем остатки пищи, которая застревает между зубами и приводит к куче проблем. Зубочисткой это технически сделать можно, но не стоит. Она травмирует десну, и подлезать ею за крайние зубы неудобно", — рассказал он РИА "ФедералПресс".

Специалист отметил, что зубная нить важна для ухода за зубами так же, как и щётка, и помогает избежать возникновения неприятного запаха и кариеса. В связи с этим, добавил стоматолог, следует всегда носить её с собой.