3 причины навсегда отказаться от зубочисток
Стоматолог Ешидоржиев призвал отказаться от зубочисток в пользу зубной нити
Для очистки зубов от остатков пищи следует использовать зубную нить, заявил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев. По его словам, привычные многим зубочистки способны навредить дёснам.
"Зубной нитью мы вычищаем остатки пищи, которая застревает между зубами и приводит к куче проблем. Зубочисткой это технически сделать можно, но не стоит. Она травмирует десну, и подлезать ею за крайние зубы неудобно", — рассказал он РИА "ФедералПресс".
Специалист отметил, что зубная нить важна для ухода за зубами так же, как и щётка, и помогает избежать возникновения неприятного запаха и кариеса. В связи с этим, добавил стоматолог, следует всегда носить её с собой.
Лайф рассказывал о простых советах для достижения белизны зубов. По словам стоматолога Инны Гришиной, для этого достаточно регулярно чистить их, а также употреблять напитки и продукты без красителей.
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