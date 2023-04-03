Стоматолог назвал три причины смещения десны
Стоматолог Ешидоржиев объяснил, что неправильная чистка зубов приводит к оголению корня
Корень зуба может оголиться в случае смещения десны, что происходит из-за болезни или при чрезмерной работе зубной щёткой. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев в беседе с РИА "ФедералПресс".
"Первая причина — какое-либо заболевание самой десны: гингивит, пародонтит и так далее. Вторая заключается в неправильной технике чистки зубов, например агрессивная травматичная чистка горизонтальными движениями или неаккуратное использование зубной нити", — уточнил он.
Третья причина оголения корня — установленные с грубыми ошибками зубные конструкции, что травмирует десну, а также само ортодонтическое лечение может привести к развитию недуга. Всё дело в том, что при движении зубов рассасывается костная ткань и не всегда быстро восстанавливается, объяснил Ешидоржиев.
По его словам, сегодня опущение десны успешно лечится. Для этого проводится операция, которая заключается в подсадке лоскута ткани, которую обычно берут с нёба и укрепляют на новом месте швами, а реабилитация не занимает много времени, добавил врач.
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