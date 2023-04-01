Врач рассказала, от чего нужно отказаться ради здоровой улыбки

Среди продуктов, которые отрицательно влияют на зубную эмаль, — сладости, газировка и мучные изделия. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-стоматолог, главный врач сети клиник Beauty Line Марина Колесниченко. Она пояснила, от чего лучше отказаться ради здоровых зубов.

"К первому пункту относятся, конечно, сладости с высоким содержанием сахара. Потому что сахар является питательной средой для бактерий. Они поглощают сахар, выделяют кислоту, и она напрямую растворяет эмаль, разрушает её. Есть закономерность между интенсивностью развития кариеса и привычкой употреблять сладости", — отметила специалист.

Питательной средой для бактерий также является крахмал. Поэтому вредными для эмали зубов могут быть мучные изделия, указала эксперт. При частом их употреблении выделяется молочная кислота, которая растворяет эмаль. Негативно влияет на зубы и газировка.

"На один стакан газировки приходится аж пять столовых ложек сахара. Плюс газированные напитки помимо сахара содержат непосредственно ортофосфорную кислоту. Если вы любитель газировки, то вам нужно это помнить — и пить газировки только через трубочку и после этого споласкивать рот чистой водой", — посоветовала медик.

Свежевыжатые соки менее вредны, чем газировка, но всё же они содержат большое количество фруктовых кислот, которые способствуют размягчению поверхностного слоя эмали. А сухофрукты могут прилипнуть к поверхности зуба и быть питательной средой для бактерий.

Также стоматолог добавила, что чай и кофе не повреждают эмаль напрямую, но способны создавать некрасивую тёмную плёнку на зубах в виде плотного налёта, который портит внешний вид.

Колесниченко рекомендовала следить за зубами и избавляться от частичек пищи, которые забиваются между ними. Со временем они могут навредить: травмировать десну и стать причиной распространения бактерий.