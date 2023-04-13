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13 апреля, 08:23

Стоматолог дала простые советы для достижения белоснежной улыбки

Стоматолог Гришина рекомендовала хорошее питание и чистку зубов для их белизны

Регулярная чистка зубов, употребление воды и продуктов без красителей помогут надолго сохранить чистоту полости рта. Эти и другие несложные методы поддержания красивой улыбки в беседе с Лайфом перечислила стоматолог-гигиенист Инна Гришина.

Белизна зубов — не только вопрос эстетики, но и вопрос общего состояния здоровья организма, так как зубной налёт ведёт к появлению зубного камня: и то и другое может стать причиной развития кариеса и пародонтита. Регулярная чистка зубов и поддержание их белизны помогают предотвратить эти заболевания и сохранить здоровье полости рта

Инна Гришина

стоматолог-гигиенист

<p>Белизна зубов — не только вопрос эстетики, но и вопрос общего состояния здоровья организма, так как зубной налёт ведёт к появлению зубного камня: и то и другое может стать причиной развития кариеса и пародонтита. Регулярная чистка зубов и поддержание их белизны помогают предотвратить эти заболевания и сохранить здоровье полости рта</p>
<p>Белизна зубов — не только вопрос эстетики, но и вопрос общего состояния здоровья организма, так как зубной налёт ведёт к появлению зубного камня: и то и другое может стать причиной развития кариеса и пародонтита. Регулярная чистка зубов и поддержание их белизны помогают предотвратить эти заболевания и сохранить здоровье полости рта</p>

Чтобы сохранить зубы белыми, она посоветовала регулярно их чистить. Делать это нужно два раза в день в течение двух минут. Также важно использовать зубную нить и ополаскиватель для полости рта, чтобы удалить остатки пищи и бактерии.

Ролик о появлении прыщей на лице из-за чистки зубов взорвал Интернет

Ролик о появлении прыщей на лице из-за чистки зубов взорвал Интернет

Стоит избегать продуктов, которые окрашивают зубы, — это кофе, чай, красное вино, газированные напитки и табак. Рекомендуется ограничить потребление этих продуктов или полностью исключить их. Лучше всего пить больше воды, она помогает увлажнять слизистую и удалять остатки пищи из полости рта.

"Регулярно посещать стоматолога. Рекомендуется посещать стоматолога-гигиениста не менее чем раз в полгода для профессиональной чистки зубов и диагностики возможных проблем с зубами и дёснами", — сказала врач.

Также она посоветовала использовать средства для бережного отбеливания зубов и правильно питаться. Например, употреблять пищу, богатую кальцием и витамином D, — орехи, рыбу, овощи и молочные продукты.

Ранее Лайф писал о том, что запах изо рта может быть следствием вредных привычек, но иногда причина кроется в диабете, проблемах с почками или ЖКТ.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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