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10 апреля, 12:29

Ролик о появлении прыщей на лице из-за чистки зубов взорвал Интернет

Дерматолог назвала неправильную чистку зубов причиной появления прыщей на лице

Неправильная чистка зубов способна спровоцировать появление прыщей на лице. Об этом рассказала дерматолог, публикующаяся в TikTok под именем @dr.mehss.

Ролик о появлении прыщей из-за чистки зубов. Видео © TikTok / dr.mehss

Она объяснила, что бактерии могут перебраться из ротовой полости на подбородок по коже губ и вызвать воспаление, если сначала умыть лицо, а лишь затем почистить зубы. Специалист посоветовала делать наоборот. Тогда вода смоет все потенциально опасные бактерии, что поможет избежать неприятных высыпаний на коже вокруг рта.

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Ранее сообщалось, что запах изо рта может быть следствием вредных привычек, таких как курение, алкоголь или чрезмерное пристрастие к сладкому, но иногда причина кроется в системном заболевании — диабете, проблемах с почками или с ЖКТ.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
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