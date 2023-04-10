Ролик о появлении прыщей на лице из-за чистки зубов взорвал Интернет
Дерматолог назвала неправильную чистку зубов причиной появления прыщей на лице
Неправильная чистка зубов способна спровоцировать появление прыщей на лице. Об этом рассказала дерматолог, публикующаяся в TikTok под именем @dr.mehss.
Ролик о появлении прыщей из-за чистки зубов. Видео © TikTok / dr.mehss
Она объяснила, что бактерии могут перебраться из ротовой полости на подбородок по коже губ и вызвать воспаление, если сначала умыть лицо, а лишь затем почистить зубы. Специалист посоветовала делать наоборот. Тогда вода смоет все потенциально опасные бактерии, что поможет избежать неприятных высыпаний на коже вокруг рта.
Ранее сообщалось, что запах изо рта может быть следствием вредных привычек, таких как курение, алкоголь или чрезмерное пристрастие к сладкому, но иногда причина кроется в системном заболевании — диабете, проблемах с почками или с ЖКТ.
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