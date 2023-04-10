Ролик о появлении прыщей на лице из-за чистки зубов взорвал Интернет

Неправильная чистка зубов способна спровоцировать появление прыщей на лице. Об этом рассказала дерматолог, публикующаяся в TikTok под именем @dr.mehss.

Ролик о появлении прыщей из-за чистки зубов. Видео © TikTok / dr.mehss

Она объяснила, что бактерии могут перебраться из ротовой полости на подбородок по коже губ и вызвать воспаление, если сначала умыть лицо, а лишь затем почистить зубы. Специалист посоветовала делать наоборот. Тогда вода смоет все потенциально опасные бактерии, что поможет избежать неприятных высыпаний на коже вокруг рта.