5 признаков, что запах изо рта вызван проблемами с зубами

Запах изо рта может быть следствием вредных привычек, таких как курение, алкоголь или чрезмерное пристрастие к сладкому, но иногда причина кроется в системном заболевании — диабете, проблемах с почками или с ЖКТ. Об этом Лайфу рассказала стоматолог-гигиенист Инна Гришина.

Стоматолог-гигиенист Инна Гришина рассказала, когда запах изо рта не связан с зубами. Фото предоставлено героем публикации

"За неприятным запахом изо рта могут стоять и проблемы с зубами. Чтобы понять, вызван ли запах какими-то стоматологическими заболеваниями, обратите внимание на такие признаки, как наличие неприятного привкуса во рту, постоянная сухость в полости рта, жжение, скрежетание зубами", — отметила медик.

Одной из распространённых причин запаха может быть белый или желтоватый налёт на языке из-за присутствия там бактерий из остатков пищи. Избавиться от него поможет специальный скребок или рифлёная поверхность на обратной стороне зубной щётки. В идеале язык должен быть розоватого цвета, напомнила доктор.

"Важно помнить о правильной гигиене полости рта, включая ежедневную чистку зубов, применение зубной нити, ирригатора или ополаскивателя для полости рта. В межзубном пространстве и в труднодоступных местах часто скапливаются остатки пищи, которые становятся причиной роста болезнетворных бактерий, способствующих появлению неприятного запаха изо рта", — продолжила Гришина.

Если всё перечисленное не помогает, то следует записаться к стоматологу-гигиенисту на профессиональную чистку зубов. Возможно, запах возник из-за зубного налёта или камня. Заболевания пародонта или кариес тоже могут провоцировать неприятное амбре изо рта, добавила врач. Эти болезни также приводят к потере зубов и размножению бактерий, поэтому не стоит откладывать лечение.