Составлен топ-5 самых калорийных фруктов и ягод

Калорийность фруктов и ягод в основном определяется содержанием в них углеводов, объяснила Лайфу врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова. По её словам, практически во всех из них содержится около 10 грамм углеводов на 100 грамм продукта, однако есть и "рекордсмены": бананы, виноград, хурма и авокадо.

"На первом месте в списке самых калорийных продуктов — банан. В 100 граммах банана содержится 20 граммов углеводов. Вес одного неочищенного банана составляет примерно 200 граммов, следовательно, съев один такой фрукт, вы получите 200 калорий", — рассказала она.

Из-за этого, отметила медик, при сахарном диабете и лишнем весе рекомендуется ограничить потребление бананов и выбирать зеленоватые (недозрелые) плоды. Считается, что именно в таких содержится меньше сахаров и больше клетчатки.

Вторым по калорийности продуктом является виноград — в 100 граммах ягоды содержится 15–20 грамм сахара. Тем не менее он достаточно полезен, а красные сорта богаты антиоксидантами вроде ресвератрола и кверцетина, помогающими противостоять свободным радикалам.

Далее — хурма, в 100 граммах которой может содержаться до 20 грамм сахара. Врач призвала особенно аккуратно к ней относиться диабетиков и полных людей. А на последнее место собеседница поставила авокадо, крайне богатый жирами. Его высокая калорийность (160–180 килокалорий) обуславливается такой же жирностью — 14 грамм на 100 грамм фрукта. Отдельно врач выделила сухофрукты, в которых отсутствует жидкость, но зашкаливают калории и сахар.

"Несмотря на то, что эти перечисленные фрукты обладают высокой калорийностью, при этом они очень полезные для здоровья, поэтому даже если вы сидите на диете, не исключайте их полностью из своего рациона. Главное — знать меру", — отметила диетолог.