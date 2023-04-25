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25 апреля, 10:36

Диетолог раскрыла, сохраняется ли польза в консервированных продуктах

Врач Тихомирова: В консервированных продуктах нет витамина С

Консервированные овощи и фрукты можно употреблять, но лучше делать это в первой половине дня. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

Во-первых, овощи и фрукты богаты витамином С, но при термической обработке это полезное вещество нагревается и разрушается. Во-вторых, продолжила специалист, в овощах и фруктах содержится много калия, который оказывает мягкое мочегонное действие и помогает избавиться от отёков. Однако при консервации обычно добавляется много поваренной соли, а она, наоборот, задерживает в организме жидкость. А вот клетчатка в консервированных продуктах сохраняется. К тому же такие овощи и фрукты низкокалорийны, но при условии, что при приготовлении не добавлялось много растительного масла.

"Иногда консервированные овощи и фрукты можно употреблять, но лучше в первой половине дня, тогда мы получим мало калорий, много клетчатки и кое-какие витамины. Но витамина С там не будет, и своё мочегонное действие они тоже оказывать не будут", — подытожила врач.

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Ранее диетолог Наталья Круглова предупредила, что пищевая соль способна вызывать зависимость. Суточная норма, по рекомендации ВОЗ, составляет не более пяти граммов, однако россияне превышают её практически в два раза.

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LIFE / Павел Баранов

Ольга Годуненко
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