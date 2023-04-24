Названы 10 продуктов, которые усиливают аллергию на пыльцу

Ряд продуктов могут усилить аллергическую реакцию на пыльцу, поэтому людям, страдающим от этого недуга, следует от них отказаться. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист перечислила топ-10 продуктов, которые вызывают перекрёстную аллергию. Среди них: мёд, прополис, абрикосы, персики, яблоки, сливы, баклажаны, томаты, картофель, орехи. По словам диетолога, аллергикам нужно исключить из рациона эти продукты именно во время цветения. Это поможет не усугубить аллергические реакции. При этом в обычное время употребление этих продуктов может быть абсолютно безвредным.

"Например, в период обострения аллергии орехи могут спровоцировать усиление поллиноза. А в другое время человек может их есть в любом количестве. То есть во время цветения лучше полностью отказаться от такого рода продуктов", — подчеркнула Соломатина.