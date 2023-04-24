Названы 10 продуктов, которые усиливают аллергию на пыльцу
Диетолог Соломатина: Мёд, орехи и яблоки усиливают аллергию на пыльцу
Ряд продуктов могут усилить аллергическую реакцию на пыльцу, поэтому людям, страдающим от этого недуга, следует от них отказаться. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала диетолог Елена Соломатина.
Специалист перечислила топ-10 продуктов, которые вызывают перекрёстную аллергию. Среди них: мёд, прополис, абрикосы, персики, яблоки, сливы, баклажаны, томаты, картофель, орехи. По словам диетолога, аллергикам нужно исключить из рациона эти продукты именно во время цветения. Это поможет не усугубить аллергические реакции. При этом в обычное время употребление этих продуктов может быть абсолютно безвредным.
"Например, в период обострения аллергии орехи могут спровоцировать усиление поллиноза. А в другое время человек может их есть в любом количестве. То есть во время цветения лучше полностью отказаться от такого рода продуктов", — подчеркнула Соломатина.
Ранее дерматолог Татьяна Королёва назвала пять нетрадиционных способов лечения, которые лишь усугубят вашу аллергию. Она призвала не искать спасения от недуга на форумах народной медицины.
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