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24 апреля, 10:21

Названы 10 продуктов, которые усиливают аллергию на пыльцу

Диетолог Соломатина: Мёд, орехи и яблоки усиливают аллергию на пыльцу

Ряд продуктов могут усилить аллергическую реакцию на пыльцу, поэтому людям, страдающим от этого недуга, следует от них отказаться. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист перечислила топ-10 продуктов, которые вызывают перекрёстную аллергию. Среди них: мёд, прополис, абрикосы, персики, яблоки, сливы, баклажаны, томаты, картофель, орехи. По словам диетолога, аллергикам нужно исключить из рациона эти продукты именно во время цветения. Это поможет не усугубить аллергические реакции. При этом в обычное время употребление этих продуктов может быть абсолютно безвредным.

Врач рассказала, чем можно вызвать осложнение аллергии на пыльцу

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"Например, в период обострения аллергии орехи могут спровоцировать усиление поллиноза. А в другое время человек может их есть в любом количестве. То есть во время цветения лучше полностью отказаться от такого рода продуктов", — подчеркнула Соломатина.

Ранее дерматолог Татьяна Королёва назвала пять нетрадиционных способов лечения, которые лишь усугубят вашу аллергию. Она призвала не искать спасения от недуга на форумах народной медицины.

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Иван Косицын
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