Диетолог перечислила запрещённые при весенней аллергии продукты

Людям, страдающим от аллергии на пыльцу, необходимо отказаться от употребления некоторых продуктов, в том числе апельсинов и бананов. Это следует сделать, чтобы не усугублять самочувствие, заявила в беседе с "Москвой 24" терапевт-диетолог Маргарита Королёва.

"Есть немало овощей и фруктов, которые могут давать и усиливать аллергические проявления у человека. Например, это бананы, апельсины, а также томаты, кукуруза, сельдерей", — отметила специалист.

Как она добавила, вызывать аллергию или поддерживать уже имеющуюся реакцию на пыльцу может кофе, шоколад и алкоголь. Также во время цветения врач советует не употреблять картофель, орехи, арахис, молочную продукцию, мёд, болгарский перец, морковь, морепродукты и куриные яйца. По словам Королёвой, продукты с высоким содержанием глютена поддержат любые аллергические реакции, поэтому рожь и пшеницу тоже нужно исключить из рациона. Если у человека есть аллергия на пыльцу берёзы, то необходимо отказаться от груш, слив, черешни, киви, персиков и вишни, подчеркнула диетолог.