Ускоряет метаболизм, выводит шлаки: Россиянам рассказали об уникальных свойствах лукового супа

Луковый суп благодаря богатому составу насыщает организм витаминами групп В, А, С, Е и железом. Он способен предотвратить анемию и разжижение крови, а также помогает при проблемах с почками. Диетолог Людмила Микитюк в беседе с Лайфом рассказала, какими ещё уникальными свойствами обладает это блюдо, и прежде всего обратила внимание на мочегонное.

"Суп по возможности должен быть горячим или комнатной температуры. При желании можно добавить немного лимонного сока по вкусу. Важный совет: лучше есть суп в первой половине дня, поскольку лук обладает сильным мочегонным свойством, а потому выпитый на ночь бульон помешает вам спокойно спать", — отметила она.

По словам эксперта, луковый суп ускоряет обмен веществ, а также очищает организм от токсинов и шлаков. Кроме того, это блюдо снижает уровень холестерина в крови.

При этом диетический луковый суп готовят без сухарей. Бульон в таком случае берут только овощной, объём сливочного масла снижают, а сыр меняют на плавленый, подчеркнула Микитюк.

"Не рекомендуется есть луковый суп людям с заболеваниями ЖКТ — гастритом, язвой желудка или кишечными расстройствами. И главный побочный эффект употребления лукового супа — появление неприятного запаха изо рта", — напомнила диетолог.