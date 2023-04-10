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10 апреля, 08:12

Составлен топ-10 продуктов для мужской потенции

Уролог Смерницкий советует мужчинам повышать потенцию семечками, луком и свёклой

Проблема нарушений репродуктивной функции мужчин молодеет с каждым годом, ситуация усугубляется неправильным образом жизни и питанием. Уролог высшей квалификационной категории центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной Андрей Смерницкий назвал Лайфу продукты, которые улучшают потенцию.

Мужская репродуктивная система включает в себя органы и ткани, необходимые для продолжения рода, их принято разделять на внутренние и наружные, напомнил медик. У здорового мужчины нет снижения потенции, нарушений эякуляции и хорошо сохраняется сперматогенез. Всё это зависит от качества потребляемой пищи, подчеркнул доктор.

"Доказано, что избыток легкоусвояемых углеводов, а также жиров в рационе мужчины вызывает ожирение, в том числе висцеральное, — форму, наиболее неблагоприятную для репродуктивной системы", — объяснил он.

По его словам, окружность мужской талии более 94 сантиметров вызывает гормональный дисбаланс, снижает уровень тестостостерона, приводит к гиперэстрогении, также нарушается работа гипоталамо- гипофизарной-яичковой оси и возникает инсулинорезистентность. Для мужчины идеально подходят дробное и сбалансированное питание, употребление продуктов, богатых микроэлементами, отметил Смерницкий.

"Известно, что регулярное употребление граната с косточками, а также арбуза, руколы, которые являются естественными буферами нитратов, повышает выработку оксида азота — медиатора эрекции, улучшает сперматогенез, укрепляет иммунитет", — продолжил он.

Грецкий орех богат магнием и железом, что помогает снижать тревожность, повышает выносливость, укрепляет мышцы. Шпинат — донатор жирорастворимого витамина Е, который незаменим для сперматогенеза. А свёкла и свекольный сок — натуральный, легкодоступный афродизиак, нормализующий эрекцию и работу сердечно-сосудистой системы, а также полезный в борьбе с гиперэстрогенией у мужчин, сказал Смерницкий.

По его мнению, мужчины не должны пренебрегать чесноком и луком, которые при регулярном потреблении помогают бороться со стрессом, опосредованно улучшая потенцию при психогенной форме нарушения эрекции. Кроме того, неоценима для мужского здоровья польза от тыквенных семечек.

"Регулярное употребление тыквенных семечек — источника цинка, магния, фосфора, витаминов A, B, C, E, K, F, калия — благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, нормализует работу предстательной железы, улучшает сперматогенез", — пояснил врач.

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Ранее сообщалось, что для некоторых мужчин высокий уровень тестостерона является нормой. Но бывают случаи, когда он повышается из-за развития в организме опухолевых процессов.

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Ольга Годуненко
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