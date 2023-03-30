Высокий тестостерон у мужчин оказался признаком злокачественной опухоли

Для некоторых мужчин высокий уровень тестостерона является нормой. Но бывают случаи, когда он повышается из-за развития в организме опухолевых процессов, рассказал в беседе с "Газетой.ru" уролог Константин Антонов.

Повышенную выработку тестостерона могут вызывать лютеинизирующий гормон и ХГЧ. Они появляются в избытке при различных новообразованиях, в том числе в области гипофиза и яичек, поскольку именно такие опухоли активно вырабатывают эти гормоны, объяснил врач.

Появление таких новообразований далеко не всегда сопровождается симптомами, поэтому важно своевременно проводить диагностику. Нередко это злокачественные опухоли, которые требуют оперативного вмешательства.

"Опухоль может не доставлять дискомфорта или боли и даже не ощущаться при осмотре, однако по избытку тестостерона можно предположить её наличие. Это может встречаться у мужчин в любом возрасте. Если уровень тестостерона превышает допустимый, то нужно проконсультироваться с урологом или эндокринологом", — предупредил он.