Врач озвучила 5 способов укрепить мужское здоровье
Врач Чиркова рекомендует мужчинам отказаться от спиртного, есть мёд и заниматься спортом
Отказ от алкоголя и курения, физическая активность, умение справляться со стрессом — всё это важно для укрепления мужского здоровья. Но это неполный перечень: на потенцию также влияет рацион. Об этом рассказала в беседе с NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова.
"Сохранить мужское здоровье одним питанием невозможно. Необходимо отказаться от курения и алкоголя, быть физически активным, справляться со стрессом, соблюдать гигиену. При соблюдении этих правил дополнительным подспорьем для высоких показателей станут любые морепродукты, орехи, мёд, нежирное мясо, сыр, натуральные фруктовые и овощные соки, авокадо, бананы, цитрусовые, ягоды", — сказала врач.
А вот излюбленные многими жареное и копчёное мясо, крепкий алкоголь и сладкая газировка попали в список самых вредных продуктов. В жирном мясе содержится так много канцерогенов и других вредных веществ, что они не дают усваиваться другой пище и постепенно наносят вред всему организму, пояснила Чиркова.
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