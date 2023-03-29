Врач озвучила 5 способов укрепить мужское здоровье

"Сохранить мужское здоровье одним питанием невозможно. Необходимо отказаться от курения и алкоголя, быть физически активным, справляться со стрессом, соблюдать гигиену. При соблюдении этих правил дополнительным подспорьем для высоких показателей станут любые морепродукты, орехи, мёд, нежирное мясо, сыр, натуральные фруктовые и овощные соки, авокадо, бананы, цитрусовые, ягоды", — сказала врач.

А вот излюбленные многими жареное и копчёное мясо, крепкий алкоголь и сладкая газировка попали в список самых вредных продуктов. В жирном мясе содержится так много канцерогенов и других вредных веществ, что они не дают усваиваться другой пище и постепенно наносят вред всему организму, пояснила Чиркова.