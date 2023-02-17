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17 февраля, 14:59

Названы привычки, от которых мужчине стоит отказаться при планировании ребёнка

Уролог Жиганов: Стресс, фастфуд и вредные привычки приводят к бесплодию у мужчин

В 50% случаев причины бесплодия в паре связаны с нарушением сперматогенеза — развитием мужских половых клеток, при этом зачастую представителям сильного пола сложно принять собственную "несостоятельность". Уролог-андролог, хирург клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Сергей Жиганов в беседе с Лайфом рассказал, от каких привычек будущим отцам лучше отказаться.

Как пояснил медик, на сегодняшний день одним из самых распространённых врагов сперматогенеза является стресс. По словам нашего собеседника, постоянное напряжение и тревога негативно сказываются на гормональном фоне, что отражается на качестве спермы. Недостаток питательных веществ в рационе также может повредить мужскому здоровью, поэтому улучшить качество спермы можно, отказавшись от вредных привычек и несбалансированного питания, подчеркнул Жиганов. Постоянное потребление фастфуда лишает организм мужчины необходимых витаминов и минералов, из-за чего происходят гормональные нарушения.

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Вместе с тем малоподвижный образ жизни провоцирует застойные явления в малом тазу, что может негативно сказываться на процессе созревания сперматозоидов. Также для мужского здоровья вредно электромагнитное излучение от смартфонов и компьютеров, добавил врач. При этом не стоит забывать и о возрастных изменениях. С каждым прожитым годом последствия оксидативного стресса нарастают, а к ним добавляются сопутствующие заболевания. Всё это, по словам врача, также приводит к снижению жизнеспособности сперматозоидов.

"Эти враги в той или иной степени приводят к морфологическим нарушениям в строении сперматозоидов. Так, чаще всего отмечают патологию хвоста, аномалии акросомальной области, изменение формы ядра, незрелые формы, нарушение формирования шейки и тела, удвоение или изменение размера головки. У подобных морфологически изменённых клеток проявляется ряд биологических особенностей, которые изменяют скорость и траекторию движения, нарушают акросомальную реакцию, что понижает оплодотворяющую способность сперматозоидов или вовсе сводит её к нулю. Кроме того, аномалии структуры провоцируют изменение генома клетки, что впоследствии может приводить к патологиям в развитии эмбриона", — предупредил Жиганов.

Чтобы избежать неприятных последствий, врач рекомендует мужчинам проходить профилактическое обследование у уролога и регулярно сдавать спермограмму — анализ, с помощью которого можно оценить количество, активность сперматозоидов, а также качество их движения.

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Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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