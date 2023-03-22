Составлен список анализов, которые мужчины за 40 должны сдавать каждый год

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито в беседе с Лайфом напомнил о важности своевременной сдачи анализов и проверки организма на наличие серьёзных заболеваний. Особенно нужно следить за своим здоровьем мужчинам старше 40. При этом следует точно знать, какие анализы проходить.

"Существуют определённые нормативные акты, которые говорят о необходимых исследованиях, которые должны проходить мужчины в определённых возрастных категориях", — пояснил врач, отметив, что среди них:

Общий анализ крови на СОЭ, железо, ферритин, магний, цинк, витамин D, фолиевую кислоту, витамин В12, глюкозу, инсулин, лептин, АЛТ, АСТ, билирубин общий и прямой, креатинин, мочевую кислоту, общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, ТТГ, анти-ТПО, анти-ТГ, гомоцистеин, гликированный гемоглобин, ПСА общий и свободный, тестостерон общий и свободный. Общий анализ мочи. Общий анализ кала, кал на скрытую кровь. ЭКГ. УЗИ брюшной полости, почек, щитовидной железы, брахиоцефальных артерий, вен и артерий нижних конечностей, сердца. КТ или рентген лёгких.

Врач призвал не забывать, что каждый организм по-своему индивидуален и подобрать общую схему невозможно. Поэтому перед прохождением диспансеризации следует обратиться к терапевту, который в зависимости от факторов риска (возраста, наличия вредных привычек, хронических заболеваний, особенностей жизни, региона проживания, травм, перенесённых операций, аллергического анамнеза) составит план того или иного обследования.

"Важно подчеркнуть, что, даже если все анализы будут хорошими, пациенту обязательно обратиться к врачу. Не всегда хорошие анализы являются действительно таковыми, есть ещё и индивидуальные нормы. Поэтому конкретные рекомендации может дать только врач, исходя из результатов обследования", — заключил эксперт.