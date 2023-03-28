Онколог перечислил 12 процедур, которые помогут выявить рак

Некоторые анализы помогут обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии. На их основании врач не только сделает вывод о состоянии пациента, но и предложит дополнительные исследования при необходимости. Об этом Лайфу рассказал заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии II ФГБНУ "РНЦХ имени академика Б.В. Петровского", доктор медицинских наук, профессор Аркадий Беджанян.

Первый — общий анализ крови, он покажет изменения в организме, что может указывать на наличие опухоли. Второй — биохимический анализ крови, который даст картину по количеству белков и ферментов, что также сигнализирует о болезни.

Третий — анализ мочи. Как правило, он даёт представление о развитии онкологических процессов в почках или мочевом пузыре. Четвёртый — анализ кала на скрытую кровь. Его результаты расскажут о возможном раке толстой кишки. Пятое — обследование молочной железы. Обычно сюда входят маммография и УЗИ. Шестой анализ — сдача крови на опухолевые маркеры.

"Некоторые опухолевые маркеры используются для диагностики конкретных типов рака, например PSA (простатический специфический антиген. — Прим. Лайфа) для рака простаты, CA-125 — для рака яичников", — объяснил врач.

Седьмой — анализ на наследственную предрасположенность, так как некоторые виды рака передаются генетически. Восьмой — биопсия. В этом случае берётся образец ткани опухоли для дальнейшего исследования. Процедура может помочь выявить тип рака и его характеристики.

Девятое исследование — компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). По словам доктора, это образовательные методы, которые используют рентгеновские лучи или магнитные поля для создания изображений внутренних органов и тканей. КТ и МРТ хорошо визуализируют опухоль и определяют метастазы. Десятое — пункция лимфатического узла.

"Одиннадцатым в списке идёт ультразвуковое исследование. Это метод, который использует ультразвуковые волны для создания изображений внутренних органов и тканей. УЗИ может помочь визуализировать опухоль и определить её размер, форму", — отметил собеседник Лайфа.

Двенадцатый — рентгенография. Обычно процедура помогает найти опухоли в лёгких или костях. Помимо этих основных обследований Беджанян порекомендовал пройти ПЭТ-КТ, который определяет распространение рака на другие части тела, кольпоскопию для выявления опухоли шейки матки, а также колоноскопию в случае подозрений на раковые образования в толстой кишке.