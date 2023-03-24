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24 марта, 13:58

Врач дала советы о том, как значительно снизить риск развития рака груди

Маммолог Алавидзе: Заместительная гормональная терапия на треть повышает риск рака молочной железы

Рак молочной железы — наиболее распространённая форма онкозаболеваний среди женщин. На него приходится 21% от всех диагностируемых случаев в общей структуре онкозаболеваемости. Каждая женщина подвержена риску развития рака груди на 12%. Как снизить вероятность заболеть, рассказала врач-маммолог, онколог, хирург ФНКЦ ФМБПА России София Алавидзе в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

По словам медика, риск развития рака молочной железы повышает ожирение. Появление лишних килограммов приводит к гормональному дисбалансу, следовательно, каждой женщине нужно следить за своим весом. Кроме того, для профилактики заболевания следует поддерживать физическую активность и избегать сидячего образа жизни.

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В основной группе риска находятся женщины от 45 до 50 лет. Им, а также тем, кто старше, специалист посоветовала хорошо обдумать необходимость использования заместительной гормональной терапии, ведь такое лечение климактерических нарушений повышает вероятность развития рака груди на треть. Помимо этого, не стоит забывать о регулярных медосмотрах. Алавидзе напомнила, что женщинам от 20 до 50 лет рекомендовано не менее раза в год посещать врача-гинеколога, а тем, кто старше 40, следует дополнительно раз в два года проходить процедуру маммографии.

"Соблюдать большинство мер предосторожности вовсе не трудно, к тому же здоровый образ жизни поможет сохранить красоту и молодость, убережёт от многих других проблем со здоровьем", — заключила эксперт.

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Ранее маммолог Елена Жукова раскрыла, кто больше всего подвержен риску рака молочной железы. По словам медика, к дисгормональным нарушениям и онкологии приводят факторы внешней среды, психоэмоциональное перенапряжение, стрессы, депрессии, отсутствие сна и отдыха.

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Никита Никонов
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