Врач дала советы о том, как значительно снизить риск развития рака груди

Рак молочной железы — наиболее распространённая форма онкозаболеваний среди женщин. На него приходится 21% от всех диагностируемых случаев в общей структуре онкозаболеваемости. Каждая женщина подвержена риску развития рака груди на 12%. Как снизить вероятность заболеть, рассказала врач-маммолог, онколог, хирург ФНКЦ ФМБПА России София Алавидзе в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

По словам медика, риск развития рака молочной железы повышает ожирение. Появление лишних килограммов приводит к гормональному дисбалансу, следовательно, каждой женщине нужно следить за своим весом. Кроме того, для профилактики заболевания следует поддерживать физическую активность и избегать сидячего образа жизни.

В основной группе риска находятся женщины от 45 до 50 лет. Им, а также тем, кто старше, специалист посоветовала хорошо обдумать необходимость использования заместительной гормональной терапии, ведь такое лечение климактерических нарушений повышает вероятность развития рака груди на треть. Помимо этого, не стоит забывать о регулярных медосмотрах. Алавидзе напомнила, что женщинам от 20 до 50 лет рекомендовано не менее раза в год посещать врача-гинеколога, а тем, кто старше 40, следует дополнительно раз в два года проходить процедуру маммографии.

"Соблюдать большинство мер предосторожности вовсе не трудно, к тому же здоровый образ жизни поможет сохранить красоту и молодость, убережёт от многих других проблем со здоровьем", — заключила эксперт.