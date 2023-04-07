Уролог призвал мужчин старше 50 лет регулярно заниматься сексом, даже через силу
Уролог Лубенников посоветовал мужчинам регулярно заниматься сексом после 50 лет
Если делать большие перерывы между близостью, потенция может угаснуть уже навсегда. Фото © Unsplash
Мужчинам старше 50 лет необходимо регулярно заниматься сексом. Об этом нашим коллегам из "Ленты.ру" рассказал доктор медицинских наук, уролог Александр Лубенников.
По его словам, сексуальную форму можно поддерживать только регулярными половыми контактами, а вот из-за длительных перерывов в зрелом возрасте потенциал мужчины можно потерять уже навсегда.
"После периода длительного сексуального воздержания мужчина не может сразу восстановить свой привычный ритм половой жизни, так как его половые железы работают в сниженном режиме, но, когда появляется возможность вести регулярную половую жизнь, потенциал мужчины восстанавливается", — пояснил эксперт.
В сексологии известен феномен Тарханова – Белова. В условиях воздержания сначала либидо повышается, но при "перегорании" начинает снижаться. Больше феномен выражен у мужчин, тем не менее у женщин часто наблюдаются аналогичные реакции. Время перехода зависит от половой конституции, которую может определить врач-сексолог.
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