Уролог призвал мужчин старше 50 лет регулярно заниматься сексом, даже через силу

Мужчинам старше 50 лет необходимо регулярно заниматься сексом. Об этом нашим коллегам из "Ленты.ру" рассказал доктор медицинских наук, уролог Александр Лубенников.

По его словам, сексуальную форму можно поддерживать только регулярными половыми контактами, а вот из-за длительных перерывов в зрелом возрасте потенциал мужчины можно потерять уже навсегда.

"После периода длительного сексуального воздержания мужчина не может сразу восстановить свой привычный ритм половой жизни, так как его половые железы работают в сниженном режиме, но, когда появляется возможность вести регулярную половую жизнь, потенциал мужчины восстанавливается", — пояснил эксперт.