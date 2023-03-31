Мужчинам назвали самый эффективный способ вернуть эрекцию и сексуальную жизнь вместе с ней
Уролог Мустафаев назвал протез для полового члена способом наладить эрекцию
Для лечения импотенции стопроцентным методом на сегодняшний день является фаллопротезирование. Этот способ является хирургическим и гарантированным для исправления повреждённого механизма эрекции. Об этом в беседе с Лайфом рассказал уролог Малик Мустафаев.
Уролог Малик Мустафаев. Фото предоставлено Лайфу
Он указал, что установка протеза в половой член является самым современным и оптимальным решением для восстановления полноценной сексуальной жизни мужчины.
"Нужно понимать, что операция не является жизненно необходимой. Показания может определить только сам мужчина, когда он понимает, что применение таблеток и инъекций уже не действует, а получить удовольствие от сексуальной жизни хочется", — отметил медик.
По его словам, после операции невозможно визуально определить наличие протеза. Обычно он находится в нерабочем состоянии, а запустить его можно при необходимости несколькими нажатиями на помпу в области мошонки.
При этом оргазм с таким протезом у мужчин ярче обычного, указал уролог. Сам половой акт становится длительнее. Также протез в половом члене помогает зачатию, гарантируя завершённый половой акт.
Врач рассказал, что эректильная дисфункция у мужчины может возникнуть из-за целого ряда проблем. Среди них возраст, гормональные проблемы, курение, алкоголь. Также причинами могут быть депрессия, диабет и другие недуги.
Ранее учёные пришли к выводу, что воздействие на мужские гениталии красной лампой в течение 60 секунд в перспективе может помочь в борьбе с эректильной дисфункцией.
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