Мужчинам назвали самый эффективный способ вернуть эрекцию и сексуальную жизнь вместе с ней

Для лечения импотенции стопроцентным методом на сегодняшний день является фаллопротезирование. Этот способ является хирургическим и гарантированным для исправления повреждённого механизма эрекции. Об этом в беседе с Лайфом рассказал уролог Малик Мустафаев.

Уролог Малик Мустафаев. Фото предоставлено Лайфу

Он указал, что установка протеза в половой член является самым современным и оптимальным решением для восстановления полноценной сексуальной жизни мужчины.

"Нужно понимать, что операция не является жизненно необходимой. Показания может определить только сам мужчина, когда он понимает, что применение таблеток и инъекций уже не действует, а получить удовольствие от сексуальной жизни хочется", — отметил медик.

По его словам, после операции невозможно визуально определить наличие протеза. Обычно он находится в нерабочем состоянии, а запустить его можно при необходимости несколькими нажатиями на помпу в области мошонки.

При этом оргазм с таким протезом у мужчин ярче обычного, указал уролог. Сам половой акт становится длительнее. Также протез в половом члене помогает зачатию, гарантируя завершённый половой акт.

Врач рассказал, что эректильная дисфункция у мужчины может возникнуть из-за целого ряда проблем. Среди них возраст, гормональные проблемы, курение, алкоголь. Также причинами могут быть депрессия, диабет и другие недуги.