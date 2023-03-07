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7 марта, 15:38

Учёные раскрыли способ борьбы с импотенцией с помощью красного света

Учёные провели на крысах опыт по избавлению от эректильной дисфункции

Воздействие на мужские гениталии красной лампой в течение 60 секунд в перспективе может помочь в борьбе с эректильной дисфункцией. К такому выводу пришли японские учёные, их исследование опубликовано в World Journal of Men’s Health.

Специалисты указали, что для такого метода необходимо ввести в член соединение NORD-1, которое действует при свете красной лампы. Во время процедуры выделяется оксид азота, который расширяет сосуды и способствует улучшению эрекции. Правда, пока эксперимент проводили только на крысах.

"В ходе испытаний в гениталии крыс с эректильной дисфункцией вводилось соединение NORD-1 — синтетическое химическое вещество, которое выделяет оксид азота (в результате химической реакции) только при воздействии красного света", — отметили авторы исследования.

Спустя четыре недели опытов учёные зафиксировали улучшение частоты и продолжительности эрекции у крыс. Специалисты считают, что такая методика будет хорошо работать на мужчинах, которым не помогает медикаментозное лечение. Предполагается, что исследования на людях начнутся в ближайшие пару лет.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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