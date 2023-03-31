Слышен треск, появляется боль: Уролог назвал самую травмоопасную для мужчин позу в сексе

При получении травмы во время секса следует немедленно обратиться к специалисту. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Он также отметил, что чаще всего представители сильного пола сталкиваются с разрывом уздечки полового члена, который сопровождается болью и кровотечением. В таком случае проводится операция.

"Реже встречается перелом полового члена. Чаще он возникает в позе, когда женщина сверху. При переломе слышен характерный звук (треск) и появляется резкая боль в члене. При этом орган становится чёрно-синюшного цвета и опухает (напоминает баклажан). Эта ситуация требует скорейшего обращения к врачу, так как в большинстве случаев необходимо делать операцию", — отметил Лубенников.

Эксперт добавил, что иногда уколы в детородный орган для увеличения его объёма могут привести к приапизму, то есть болезненной эрекции, которая не сопровождается возбуждением. В таком случае нужно срочно обратиться за медпомощью, так как после 24 часов высока вероятность регулярного нарушения потенции. Специалист также отметил, что мужчины иногда вводят в мочеиспускательный канал инородные тела и это приводит к травме уретры.

Кроме того, Лубенников подчеркнул, что изредка во время секса может произойти перекрут яичка — зачастую это характерно для молодых людей. В таком случае чувствуется боль, а само яичко "подтягивается" к основанию полового члена.