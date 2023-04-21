Дерматолог назвала 5 нетрадиционных способов лечения, которые лишь усугубят вашу аллергию

Человечество столкнулось с аллергией много лет тому назад, когда ещё не было ни таблеток, ни спреев, ни круглосуточных аптек в шаговой доступности. Первые упоминания об аллергии можно встретить в летописях, которые датированы около четырёх тысяч лет до нашей эры. Спасаться от сезонного слезотечения, насморка и сыпи приходилось всем, что попадалось под руку, и некоторые способы "дожили" до наших дней, хотя никак не доказали свою эффективность. От нетрадиционных и наиболее опасных методов лечения аллергии читателей Лайфа предостерегла врач высшей категории, дерматолог и дерматовенеролог "Европейского медицинского центра" (EMC) Татьяна Королёва.

Измельчённая яичная скорлупа

На форумах народной медицины заявляют, что порошок из яичной скорлупы с соком лимона снижает чувствительность организма к аллергенам и не имеет побочных эффектов. Но врач предупреждает: невозможно предугадать, как организм отреагирует на один из этих компонентов или их смесь. Аминокислоты в составе яичной скорлупы и сок лимона — сильнейшие аллергены.

"Эта смесь может вызвать как быструю, так и замедленную аллергическую реакцию. К тому же она не снижает чувствительность организма к аллергенам, а, наоборот, является им", — говорит собеседница Лайфа.

Врач высшей категории Татьяна Королёва не советует экспериментировать с "народными" методами при аллергии. Фото © Предоставлено героиней публикации

Фитотерапия

Плюсами фитотерапии при аллергии называют мягкое воздействие растений на организм и возможность длительного лечения без побочных эффектов. Вот только многие могут не знать о наличии индивидуальной смертельной опасной реакции на определённые травы и цветы.

"Фитотерапия, тем более в домашних условиях, опасна. Самолечение травами может привести к контактному или аллергическому дерматиту, отёку Квинке, крапивнице, бронхоспазму, удушью и даже летальному исходу", — предупреждает Королёва.

Витамин C

Есть мнение, что диета с содержанием большого количества витамина C может помочь в облегчении симптомов аллергии. С одной стороны, этот витамин участвует в процессе восстановления тканей, образовании коллагена и ферментативной выработке определённых нейротрансмиттеров, а с другой — это сам по себе сильнейший аллерген. Самостоятельно назначать себе его нельзя: лечащий врач подберёт нужную дозировку исходя из надобности и общего состояния организма.

"Витамин С не действует на наличие и выраженность симптомов аллергии, но может привести к незамедлительной аллергической реакции организма — анафилактическому шоку или отёку Квинке", — утверждает дерматолог.

Солевые растворы

Считается, что промывание носа солевым раствором облегчает симптомы поллиноза: мол, аллергены вымываются, а соль, обладая противомикробным действием, уменьшает отёчность слизистой. Рецепторы на слизистой носа распознают аллерген и запускают иммунный ответ. Но, по словам Татьяны Королёвой, это только кажется, что если мы будем промывать нос, то смоем аллергены.

"Промывание носа — местная процедура, которая не обладает противомикробным действием и не восстанавливает слизистую носа", — указала наша собеседница.

Иглоукалывание

Форумы народной медицины называют иглоукалывание простым и эффективным способом лечения аллергии. Говорят, акупунктура помогает снять обострение, уменьшить или избавиться от аллергических проявлений. Но, по словам врачей, никакой доказательной базы под этим нет.

"Иглотерапия — воздействие на определённые активные точки в организме. Поллиноз, к примеру, развивается при взаимодействии аллергена и организма человека в процессе дыхания. Воздействие на активные точки не может снизить количество поступающего в организм аллергена или уменьшить аллергические проявления: между иглоукалыванием и аллергией нет никакой связи", — говорит Татьяна Королёва.