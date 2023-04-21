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21 апреля, 05:00

Дерматолог назвала 5 нетрадиционных способов лечения, которые лишь усугубят вашу аллергию

Врач Королёва: Не стоит искать спасения от аллергии на форумах народной медицины

<p>Некоторые народные средства от аллергии могут не просто сделать хуже, а вызвать отёк Квинке. Фото © Shutterstock</p>

Некоторые народные средства от аллергии могут не просто сделать хуже, а вызвать отёк Квинке. Фото © Shutterstock

Человечество столкнулось с аллергией много лет тому назад, когда ещё не было ни таблеток, ни спреев, ни круглосуточных аптек в шаговой доступности. Первые упоминания об аллергии можно встретить в летописях, которые датированы около четырёх тысяч лет до нашей эры. Спасаться от сезонного слезотечения, насморка и сыпи приходилось всем, что попадалось под руку, и некоторые способы "дожили" до наших дней, хотя никак не доказали свою эффективность. От нетрадиционных и наиболее опасных методов лечения аллергии читателей Лайфа предостерегла врач высшей категории, дерматолог и дерматовенеролог "Европейского медицинского центра" (EMC) Татьяна Королёва.

Измельчённая яичная скорлупа

На форумах народной медицины заявляют, что порошок из яичной скорлупы с соком лимона снижает чувствительность организма к аллергенам и не имеет побочных эффектов. Но врач предупреждает: невозможно предугадать, как организм отреагирует на один из этих компонентов или их смесь. Аминокислоты в составе яичной скорлупы и сок лимона — сильнейшие аллергены.

"Эта смесь может вызвать как быструю, так и замедленную аллергическую реакцию. К тому же она не снижает чувствительность организма к аллергенам, а, наоборот, является им", — говорит собеседница Лайфа.

Врач высшей категории Татьяна Королёва не советует экспериментировать с "народными" методами при аллергии. Фото © Предоставлено героиней публикации

Врач высшей категории Татьяна Королёва не советует экспериментировать с "народными" методами при аллергии. Фото © Предоставлено героиней публикации

Фитотерапия

Плюсами фитотерапии при аллергии называют мягкое воздействие растений на организм и возможность длительного лечения без побочных эффектов. Вот только многие могут не знать о наличии индивидуальной смертельной опасной реакции на определённые травы и цветы.

"Фитотерапия, тем более в домашних условиях, опасна. Самолечение травами может привести к контактному или аллергическому дерматиту, отёку Квинке, крапивнице, бронхоспазму, удушью и даже летальному исходу", — предупреждает Королёва.

Витамин C

Есть мнение, что диета с содержанием большого количества витамина C может помочь в облегчении симптомов аллергии. С одной стороны, этот витамин участвует в процессе восстановления тканей, образовании коллагена и ферментативной выработке определённых нейротрансмиттеров, а с другой — это сам по себе сильнейший аллерген. Самостоятельно назначать себе его нельзя: лечащий врач подберёт нужную дозировку исходя из надобности и общего состояния организма.

"Витамин С не действует на наличие и выраженность симптомов аллергии, но может привести к незамедлительной аллергической реакции организма анафилактическому шоку или отёку Квинке", — утверждает дерматолог.

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Солевые растворы

Считается, что промывание носа солевым раствором облегчает симптомы поллиноза: мол, аллергены вымываются, а соль, обладая противомикробным действием, уменьшает отёчность слизистой. Рецепторы на слизистой носа распознают аллерген и запускают иммунный ответ. Но, по словам Татьяны Королёвой, это только кажется, что если мы будем промывать нос, то смоем аллергены.

"Промывание носа местная процедура, которая не обладает противомикробным действием и не восстанавливает слизистую носа", указала наша собеседница.

Иглоукалывание

Форумы народной медицины называют иглоукалывание простым и эффективным способом лечения аллергии. Говорят, акупунктура помогает снять обострение, уменьшить или избавиться от аллергических проявлений. Но, по словам врачей, никакой доказательной базы под этим нет.

"Иглотерапия воздействие на определённые активные точки в организме. Поллиноз, к примеру, развивается при взаимодействии аллергена и организма человека в процессе дыхания. Воздействие на активные точки не может снизить количество поступающего в организм аллергена или уменьшить аллергические проявления: между иглоукалыванием и аллергией нет никакой связи", говорит Татьяна Королёва.

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Ранее диетологи перечислили запрещённые при весенней аллергии продукты. Оказывается, даже если вы страдаете не пищевой аллергией, а поллинозом — реакцией на пыльцу, от некоторых продуктов в рационе лучше отказаться, чтобы снизить риск обострения.

Марина Калегина
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