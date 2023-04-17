От астмы до гастрита: Врач объяснила, почему хронические болезни обостряются именно весной

Весной происходит так называемый сбой циркадных ритмов, то есть нарушение внутренних часов человека. С этим фактом многие учёные и медики склонны связывать обострение хронических заболеваний в это время года. Весной меняется атмосферное давление и увеличивается эмоциональная лабильность, многие люди становятся склонны к депрессивным состояниям, несмотря на потепление за окном и расцветающую природу. Какие органы и системы человека в первую очередь оказываются уязвимы весной? Об этом читателям Лайфа рассказала врач-терапевт, заведующая пятой московской поликлиникой Ксения Иванова.

"В первую очередь это, конечно же, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит и язвенная болезнь желудка. Те люди, которые страдают данными заболеваниями, они уже знают, что нужно сделать, чтобы это предотвратить. Это частое дробное питание, исключение жирных продуктов, газированных напитков. Ну и, конечно, избегать стресса. Потому что стресс, он в первую очередь влияет на обострение любых хронических заболеваний", — указала собеседница Лайфа.

Ещё одна группа риска — это аллергики. Люди с осложнённым аллергологическим анамнезом прекрасно понимают, что начинается цветение, пыльца в воздухе, который уже не такой морозный, как зимой. Отдельная каста — это пациенты с бронхиальной астмой, для которых каждая весна — настоящее испытание.

"Такие пациенты советуются в основном со своими врачами-терапевтами или врачом-пульмонологом. Приём антигистаминных препаратов, как правило, начинается заранее. И, конечно же, они всегда носят с собой определённые лекарственные средства. Это "Беродуал" или "Пульмикорт", которые расширяют бронхи, снимают спазм и отёк, облегчают дыхание и ускоряют выведение слизи", — пояснила врач.