Врач перечислила причины пожелтевших ногтей

Ногти могут пожелтеть из-за проблем со здоровьем, в том числе из-за патологии ЖКТ, кожных заболеваний и курения. В ходе исследования в первую очередь врачи исключают онихомикоз. Подробнее об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова.

"В первую очередь при изменениях ногтевых пластин исключается грибок ногтей (онихомикоз) путём проведения микроскопического исследования. В случае отрицательного результата открывается более расширенный диагностический поиск", — объяснила она.

Далее, продолжила специалист, врачи исследуют проблему на наличие кожных заболеваний, первичный процесс которых может развиваться на ногтях. Речь идёт о красном плоском лишае, псориазе, экземе, атопическом дерматите. Кроме того, ногти становятся жёлтыми из-за курения за счёт табачных смол, на фоне длительного искусственного покрытия и при использовании некачественных материалов для маникюра. А ещё эта проблема может быть связана с химиотерапией и интоксикацией при длительном приёме лекарств. Ногти также желтеют и при недостатке в организме витаминов, микро- и макроэлементов.

"При системных заболеваниях (патологиях желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, лимфатической системы), которые опосредованно влияют на ногти", — добавила Ахматова.