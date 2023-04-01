Врач указала на связь почерневших от серёжек мочек ушей и учащённого мочеиспускания

Мочки ушей иногда окрашиваются при контакте с ювелирными украшениями и бижутерией, поскольку в составе большинства сплавов есть соединения меди и никеля. При контакте с себумом и потом кожи, содержащими азот, они и дают реакцию на кожу. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач – дерматовенеролог-трихолог-косметолог клиники Medical On в Санкт-Петербурге Светлана Волосова.

"Особенно часто такое окрашивание происходит при некоторых нарушениях обмена веществ, при которых состав пота и кожного сала изменяются. В таком случае стоит обратить внимание на то, есть ли помимо окрашивания кожи при контакте с металлом какие-то другие настораживающие симптомы", — объяснила она.

Речь идёт об отёках, неприятном запахе пота, нарушении общего самочувствия и работоспособности, слабости, учащённом мочеиспускании или его задержке, а также частой жажде. В этом случае нужно обратиться к врачу, чтобы узнать, какое заболевание может стоять за проблемой окрашивания кожи.

Также кожа может окрашиваться из-за контакта с полировочной пастой. Врач посоветовала просто помыть водой часть тела и почистить украшение. Третья причина — попадание косметических средств на ювелирное изделие. Так, входящие в состав сплава металлы вступают в химреакцию, а её продукты пачкают кожу.

По словам Волосовой, все три случая не несут опасности и считаются лишь косметическим недостатком, который легко решается правильным хранением и уходом за украшениями, а ещё отказом на время от изделия, которое вызвало потемнение кожи. Обычно цвет восстанавливается от 14 до 28 дней, и это не требует какого-то лечения. Однако из-за окрашивания кожи ушей нужно насторожиться аллергикам.

"У них попадание на кожу соединений никеля, хрома, меди из таких украшений иногда может приводить к аллергическим реакциям, признаками которых являются зуд, покраснение и отёчность кожи, появление различных высыпаний", — отметила врач, добавив, что в этом случае нужно обратиться за помощью к дерматологу и отказаться от некачественных серёжек.