Названы 6 последствий дефицита белка, который отнимает красоту и молодость

Для красоты кожи нельзя забывать про белок в своём рационе, он обгоняет по важности железо, кальций, магний, натрий и другие полезные вещества. Об этом рассказала дерматолог Галина Кудряшева.

"Глубокие морщины, ранние морщины, ломкие волосы, ломкие ногти — это всё про дефицит белка и коллагена", — предупредила она в телеграм-канале.

При этом если нехватка белка сопровождается чрезмерным количеством сахара в пище, то женщина выглядит старой уже в 30 лет, подчеркнула медик. Она напомнила, что восполнить дефицит можно включением в ежедневное меню таких продуктов, как мясо, рыба, бобовые, орехи, яйца, твёрдый сыр, творог, морепродукты.

"Что зависит от белка в рационе? От него зависит продолжительность нашей молодости, особенно упругость кожи. Он помогает переносить железо из крови в клетку, поэтому перед тем как делать капельницы железа и разбираться с анемией, я со своими клиентами решаю вопрос с белком", — отметила Кудряшева.

Белок также помогает печени выводить токсины, а когда его мало, то появляются высыпания, продолжила она. Он способен обеспечить женщине ровный цвет лица, так как связывает тяжёлые металлы в организме. Влияет элемент и на липидный обмен, поэтому если есть нарушения, то следует не убирать жиры, а добавить белок, заключила дерматолог.