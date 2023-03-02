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2 марта, 09:35

Врач назвала причины потери мышечной массы после 40 лет и рассказала, как её остановить

Терапевт Тимощенко: Белок и физическая активность остановят процесс потери мышечной массы

Состояние саркопении — потери мышечной массы — наиболее ярко ощущают пожилые люди, которые также испытывают сниженную устойчивость к нагрузкам, но это характерно и для представителей среднего возраста. Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала читателям Лайфа о причинах этого явления и как его остановить.

"Наиболее распространёнными причинами развития саркопении являются возрастные изменения гормонального фона, функции мышечной ткани как депо белка и его активное использование при нарушении питания, хронические заболевания, снижение способности мышечной ткани к регенерации", — рассказала врач.

Специалист подчеркнула, что в основном саркопения ассоциируется со снижением мышечной силы, массы и функции. Важный фактор, ухудшающий прогноз течения такого недуга, — уменьшение физической активности и состояние недостаточности питания. У людей среднего возраста саркопения является последствием ограничительных диет. Дело в том, что снижение веса, особенно экстремальное, приводит к распаду мышечной ткани. Возникает эффект "йо-йо", когда человек за счёт жёстких диет с низким потреблением белка худеет, а потом возвращается к привычному рациону питания и набирает вес.

Остановить процесс потери мышечной массы, особенно на фоне ограничения питания при снижении веса, поможет физическая активность с постепенным увеличением нагрузки от низкой до умеренной интенсивности. Также рекомендуется белок. Его нужно потреблять ежедневно согласно расчёту 1,2 г/кг массы тела. Этот объём белка следует равномерно распределять на каждый приём пищи.

"Отдавать предпочтение желательно источникам легкоусвояемого животного белка в виде мяса, птицы, рыбы, яиц. А также растительным источникам белка в виде бобовых, круп, орехов и семечек", — подчеркнула Тимощенко.

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Ранее врач Юлия Онучина рассказала, что предотвратить саркопению помогут спорт, витамин D и правильное питание. По её словам, в 40–50 лет можно начать делать несложные физические упражнения, а получить от них максимум пользы получится, если чередовать кардио- и силовые нагрузки.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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